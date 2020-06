Aussenansicht Mobilität und Epilepsie Wenn jemand zum Erreichen des Arbeitsplatzes auf Hilfe angewiesen ist, sollte diese auch gewährt werden.

Von Claudia Lieblich

Wir Menschen hängen an unserer uneingeschränkten Mobilität und sehen es als selbstverständlich an, in ein Auto zu steigen. Sei es zum Großeinkauf, zum Besuch bei Verwandten oder Freunden oder um den Weg zur Arbeit bequem zu bewerkstelligen. Oder die lieben Kleinen zur Schule zu bringen. Auch in unserem Land beginnt ein Umdenken, viele versuchen, Autofahrten bewusster zu unternehmen, nicht mal schnell ins Auto zu springen, um beim Bäcker die Frühstückssemmeln fürs Wochenende zu besorgen, sondern einen Spaziergang damit zu verbinden.

Doch was passiert, wenn uns diese Selbstverständlichkeit von einem auf den anderen Tag genommen wird? Was ist, wenn es keine eigene Entscheidung ist, ob wir nun das Auto nehmen oder aus Umweltgründen öffentlich fahren oder das Fahrrad nutzen? Im Alltag an der Epilepsieberatungsstelle begegnet uns diese Situation öfter. Wenn ein Mensch einen epileptischen Anfall hat, spricht der Arzt ein Fahrverbot aus. Dieses kann je nach Situation zwischen drei Monaten und einem Jahr liegen. Die Maßnahme dient dem Schutz aller und wird auch nur selten von Menschen mit Epilepsie in Frage gestellt.

Eines der Probleme ist der Arbeitsweg. Stellen Sie sich vor, sie dürfen das Auto nicht mehr benutzen, um zur Arbeit zu kommen. Wenn man in der Stadt wohnt, mag es umständlicher sein, aber oft ist es noch realisierbar. Was aber macht ein Arbeitnehmer, der in der ländlichen Oberpfalz wohnt und schon mit dem Auto einen Arbeitsweg von 1,5 Stunden hat? Kann er seinen Arbeitsplatz mit öffentlichen Verkehrsmitteln überhaupt erreichen und wenn ja, in welcher Zeit? Im schlimmsten Fall ist dadurch der Arbeitsplatz gefährdet.

Oft helfen Menschen gemeinsam diese Zeit zu überbrücken. Der Arbeitskollege, der im Nachbarort wohnt, mit dem man vorher kaum Kontakt hatte, die Großeltern, die wieder gebraucht werden. Wenn jemand, für einen begrenzten Zeitraum, zum Erreichen des Arbeitsplatzes auf Hilfe angewiesen ist, sollte diese nach meinem Verständnis auch ohne komplizierte Antrags- und Widerspruchsverfahren gewährt werden. Es gibt zwar Hilfen, die beantragt werden können, aber es hat sich gezeigt, dass die Bewilligungspraxis sehr uneinheitlich ist. Dies ist meines Erachtens ein Punkt, an dem die Politik dringend nachbessern sollte.