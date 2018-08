Interview Mojib Latif: „Wir müssen handeln“ Der Klimaexperte spricht über die Häufung der Hitzetage, zögerliche Politik und fehlende Überflutungsflächen für Flüsse.

Von Reinhard Zweigler

Mail an die Redaktion Mojib Latif, Vorsitzender des Deutschen Klima-Konsortiums Foto: Christina Sabrowsky/dpa

Können Sie diesen Sommer überhaupt genießen?



Natürlich sitze auch ich gerne draußen. Aber es ist schon eine außergewöhnliche Situation. Seit April folgt eine Hitzewelle der anderen. Von April bis Juli hat es in Deutschland seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1871 noch nie so viele Tage mit hohen Temperaturen und noch nie eine solch enorme Trockenheit, vor allem in Nord- und Ostdeutschland, gegeben.

Aber heiße Sommer gab es schon häufiger, 1976 oder 2003 etwa. Und 2006 war der Juli heißer als heuer. Sind die jetzigen Extreme wirklich Anzeichen des Klimawandels?



Langfristig betrachtet, ja. Natürlich gab es immer Wetterschwankungen. Aber die Häufung der Hitzetage mit über 30 Grad sowie der Tropennächte mit mindestens 20 Grad hat massiv zugenommen. Auf der anderen Seite haben Tage mit Frost seit Mitte des 20. Jahrhunderts enorm abgenommen. Niemand kann ernsthaft bezweifeln, dass es einen Klimawandel gibt und der ist vom Menschen gemacht.

Oder wird nur von den Chinesen behauptet, wie Donald Trump meint.



(Lacht) Nein. Wir leben im Postfaktischen. Über das weltweite Netz kann jeder den größten Unsinn verbreiten. Und das Schlimme ist, dass viele Menschen das auch noch kritiklos übernehmen, es für bare Münze nehmen.

Auch die AfD behauptet, es gebe keinen Klimawandel, der CO2-Gehalt der Atmosphäre liege in der natürlichen Schwankungsbreite.



Blödsinn. Es gibt wissenschaftliche Untersuchungen, etwa Bohrungen im Antarktiseis. In den darin enthaltenen Luftbläschen kann man den CO2-Gehalt der letzten 800 000 Jahre zurückverfolgen. Der CO2-Gehalt war in dieser Zeit noch nie so hoch wie heute. Eigentlich müssten die Alarmglocken schrillen. Aber sie tun es nicht.

Doch mit dem Pariser Klimaabkommen hat sich die große Mehrheit der Staaten zu einer Begrenzung der Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad bekannt. Der US-Präsident ist von diesem Ziel leider abgerückt.



Das Pariser Abkommen ist eine Absichtserklärung. Es basiert auf Selbstverpflichtungen der Staaten. Doch zählt man die Effekte dieser Verpflichtungen zusammen, würde man bei einer Erderwärmung von drei Grad landen. Bei den nächsten Verhandlungen muss diese sogenannte Ambitionslücke geschlossen werden.

Haben Sie die Hoffnung, dass die Weltgemeinschaft den Hebel noch umlegen und die Erderwärmung wirklich begrenzen kann?



Ich setze auf die technologischen und auf die gesellschaftlichen Entwicklungen. Bereits heute gibt es weltweit mehr Investitionen in erneuerbare Energien als in konventionelle. Die Technologien für eine nachhaltige Energieerzeugung sind zum großen Teil längst vorhanden. Es kommt nun darauf an, dass die Politik diesem Prozess Dynamik verleiht. Die Wirtschaft ist längst auf dem Trip zu erneuerbaren Energien.

Die Natur braucht dringend Niederschlag. Der Pegel der Donau ist zwar leicht gestiegen, das reicht aber noch nicht.

Was halten Sie von der Warnung von Wissenschaftlerkollegen vor der Gefahr einer Heißzeit mit 4 bis 5 Grad Erwärmung und einem Anstieg des Meeresspiegels um 10 bis 60 Meter? Könnte das Weltklima, trotz Erreichen des Zwei-Grad-Zieles, kippen?



Das ist ein Worst-Case-Szenario, der schlimmste anzunehmende Fall, mit allerdings nur sehr geringer Eintrittswahrscheinlichkeit.

Woran liegt es aber, dass die Politik so zögerlich ist? Sind Umweltkatastrophen, Waldbrände, Dürren oder verheerende Regen und Überschwemmungen mit vielen Toten nicht schlimm genug?



Damit Deutschland aus der Atomkraft auszusteigen begann, brauchte es erst eine Katastrophe wie die von Fukushima 2011. Wenn wir so lange warten würden, bis das Klima außer Rand und Band gerät, würde es jedoch Jahrhunderte, vielleicht Jahrtausende dauern, bis es wieder einigermaßen ins Lot gebracht werden könnte, wenn überhaupt. Wir müssen jetzt handeln. Wir brauchen eine dreifache Wende: in der Energieerzeugung, in der Mobilität und in der Landwirtschaft. Aber schauen sie sich die starken Lobbys in diesen Bereichen an, gegen die die Politik scheinbar machtlos agiert. Das muss sich ändern. Wir brauchen klare Vorgaben durch die Politik.

Deutschland ist nicht mehr der Musterknabe der Klimapolitik. Warum wird das Ziel, bis 2020 40 Prozent weniger CO2 als im Jahr 1990 auszustoßen, klar verfehlt?



Die Energiewende kommt nicht voran. Wir brauchen die Braunkohleverstromung, die für rund ein Fünftel des CO2-Ausstoßes verantwortlich ist, nicht für die Energiesicherheit. Die schmutzigsten Kohlekraftwerke können sofort abgestellt werden.

Aber dann fallen die Jobs in der Kohleindustrie und den Kraftwerken weg.



Deutschland ist ein reiches Land. Wir können den Strukturwandel in den Kohlerevieren hin zu Zukunftstechnologien bewerkstelligen. Gehen wir in Deutschland den Strukturwandel nicht an, verlieren wir am Ende die Jobs und das lebensfreundliche Klima dazu. Gleiches gilt für den Verkehrssektor, wo immer größere Autos mit Verbrennungsmotoren gefahren werden, wo immer mehr Güterverkehr auf die Straße verlagert wird, statt auf die Schiene. Und in der Landwirtschaft, die für einen erheblichen Teil der Treibhausgase verantwortlich ist, brauchen wir weniger Massenproduktion von Fleisch, weniger Gülle auf den Äckern. Es gibt viele Stellschrauben, um die Klimaziele zu erreichen. Deutschland könnte das schaffen.

In den Oberpfälzer Gewässern steigen die Temperaturen. Es droht ein Fischsterben.

Dabei wurde der Ausbau von Windkraft und Photovoltaik in Deutschland gedeckelt. Und im Freistaat Bayern muss ein Mindestabstand zur nächsten Siedlung mindestens das Zehnfache der Bauhöhe betragen. Halten Sie das für sinnvoll?



Solche Obergrenzen sind immer schlecht. Es kommt auf den jeweiligen Standort an. Es sollte den Menschen vor Ort überlassen werden, ob sie etwa eine Windkraftanlage haben wollen oder nicht oder eine andere Art der alternativen Energieerzeugung.

Braucht Deutschland einen Notfallfonds gegen die Auswirkungen von Wetterextremen, von Dürren oder Überschwemmungen in Städten und Gemeinden?



Nein, aber wir müssen uns an die zu erwartenden Klimaveränderungen anpassen. Wir haben leider zu wenig vorgesorgt, zum Beispiel, was Überschwemmungen nach Starkregen und andere Gefahren betrifft. Seit Jahren werden ausreichend Überflutungsflächen für unsere Flüsse gefordert, doch geschehen ist viel zu wenig. Wichtig ist auch eine vorausschauende Städteplanung. Die Städte dürfen nicht zu sehr versiegelt werden. Es braucht Grün- und Wasserflächen, grüne Schneisen, Grün auf den Dächern und mehr Beschattung, damit man in den Städten auch bei großer Hitze einigermaßen erträglich leben kann.