Pandemie Montgomery warnt vor Omikron BA.5 Der Weltärztebund-Vorsitzende Frank Ulrich Montgomery warnt vor einer Ausbreitung der Omikron-Subvariante BA.5.

Mail an die Redaktion Frank Ulrich Montgomery, damaliger Präsident der Bundesärztekammer, nimmt am 122. Deutschen Ärztetag teil. Foto: Guido Kirchner/dpa

Berlin.Der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, warnt vor einer Ausbreitung der Omikron-Subvariante BA.5 des Coronavirus in Deutschland. „Corona ist noch nicht vorbei - das belegt der heftige Ausbruch von Omikron in Portugal“, sagt Montgomery der Rheinischen Post. BA.5 werde sich auch in Deutschland ausbreiten. Viele Menschen - auch Geimpfte - würden erkranken. Geimpfte hätten aber deutlich mildere Symptome.