Verkehr Mopedfahren soll ab 15 möglich sein Verkehrsminister Scheuer will das Mindestalter bei Mopeds senken. In der Region kommt das gut an, nur längst nicht bei allen.

Von Jana Wolf

Nach den Plänen von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer soll Mopedfahren ab 15 Jahren bald möglich sein.

Berlin.Ein neuer Plan aus dem Bundesverkehrsministerium (BMVI) könnte den Altersdurchschnitt auf den Straßen senken. Denn Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) will den Mopedführerschein schon ab 15 Jahren ermöglichen. Das BMVI bestätigte gestern auf Nachfrage einen entsprechenden Gesetzesentwurf.

Konkret geht es um leichte Kraftfahrräder wie Mopeds oder Roller, die maximal 45 km/h schnell sind und für die die Führerscheinklasse AM notwendig ist. Scheuers Vorstoß soll ermöglichen, das Mindestalter von 16 auf 15 Jahre abzusenken. Kommt es zu der dafür nötigen Änderung im Straßenverkehrsgesetz, liegt der Ball dann bei den Bundesländern: Sie müssten von der neuen Regelung Gebrauch machen. Tun sie das nicht, bliebe es beim Mopedführerschein ab 16 Jahren. In der Praxis könnte diese Länderregelung bedeuten, dass 15-Jährige bis zur Grenze ihres Bundeslandes fahren dürfen, wenn das Nachbarland nicht mitzieht. Dort wäre dann Schluss.

Keine Abstriche bei der Sicherheit



Bayerns Innenminister Joachim Herrmann, dessen Ministerium für die Umsetzung zuständig ist, will zuerst das Gesetzgebungsverfahren des Bundes abwarten, ehe er sich festlegt, ob der Mopedschein ab 15 in Bayern kommt. „Für mich ist jedenfalls klar, dass die Verkehrssicherheit in Bayern höchste Priorität hat“, sagt Herrmann der Mittelbayerischen. „Da werden wir keine Abstriche machen, gleichzeitig aber auch das Mobilitätsbedürfnis junger Leute berücksichtigen.“

Von den Oberpfälzer Verkehrswachten bekommt Scheuer dagegen schon jetzt viel Zustimmung für seinen Plan. Herrmann Pfeifer, Vorsitzender der Verkehrswacht Neumarkt, spricht sich vor allem für die umfassende Fahrausbildung aus, die 15-Jährige künftig durchlaufen müssten. Die Prüfung für die Klasse AM würde sie besser auf den Verkehr vorbereiten als der „lapidare“ Mofa-Schein, der bisher ab 15 Jahren erlaubt ist, sagt Pfeifer. „Die jungen Leute sind mit 45 km/h außerdem im Stadtbetrieb sehr viel besser bedient.“ Sie könnten im Verkehr „gut mitschwimmen“, ohne mit langsamen 25 km/h zum Hindernis zu werden.

Thomas Faltermeier, Vorsitzender der Regensburger Verkehrswacht, plädiert ebenfalls für eine umfassendere Ausbildung und Fahrprüfung bei motorisierten 15-Jährigen als bisher - und begrüßt Scheuers Plan daher auch. Aber er wünscht sich noch mehr, und zwar die Geschwindigkeit zu steigern: „Ich bin dafür, dass man die Klasse AM auf 60 km/h erhöht“, sagt Faltermeier. Moped-Fahrer würden bei schnellerer Fahrt den Verkehr weniger behindern und seltener gefährliche Überholmanöver provozieren, gerade auf Landstraßen und Strecken mit vielen LKW. Das sorge für mehr Sicherheit auf den Straßen. Gegen eine Altersabsenkung hat er keine Einwände: Er kenne 15-Jährige, die sehr verantwortungsbewusst seien, und umgekehrt 16-Jährige, die noch nicht auf den Verkehr losgelassen werden sollten.

Mehr Sport, weniger Moped



Martin Löwe, Vorsitzender des Bayerischen Elternverbands, ist da skeptisch. 15-Jährige würden sich noch zu leichtfertig im Straßenverkehr verhalten, ein Jahr mehr könne einen entscheidenden Unterschied machen, meint er. Wichtiger noch ist ihm aber, dass sich Jugendliche nicht zu früh an das motorisierte Fahren gewöhnen. „Wenn ich an meine vier Kinder denke, dann bin ich froh, dass die sehr lange Fahrrad gefahren sind und sich damit sportlich betätigt haben.“ Es sei ein großes Manko, dass junge Menschen sich immer weniger bewegen. Scharfe Kritik findet Löwe für die Altersregelung beim Mopedschein auf Landesebene, die der BMVI-Entwurf vorsieht. Dass jedes Bundesland selbst festlegen könne, ob Mopedfahren ab 15 möglich ist, sei „vollkommener Blödsinn“, sagt er. „Ich halte Scheuers Vorschlag für nicht sehr durchdacht.“

Das Bundeskabinett berät voraussichtlich am kommenden Mittwoch über den Gesetzesentwurf. In Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen laufen bereits seit einigen Jahren Modellversuche. Diese laufen Ende April 2020 aus. Bayern hat daran nicht teilgenommen - „auch im Hinblick darauf, dass eine Absenkung des Mindestalters bei der Fahrerlaubnisklasse AM aus Gründen der Verkehrssicherheit kritisch gesehen wird“, teilte das bayerische Innenministerium gestern mit. Ob Bayern bei der jetzt verhandelten Altersabsenkungen mitziehen würde, ist völlig offen.

Karl Holmeier (CSU), Schwandorfer Bundestagsabgeordneter und Mitglied im Verkehrsausschuss, verweist darauf, dass der Mopedführerschein ab 15 bereits in der Wahlperiode von 2009 bis 2013 zur Debatte stand. Holmeier habe damals im Verkehrsausschuss für die Änderung plädiert, zu der es nicht kam. „Ich sehe es auch jetzt wieder positiv“, sagt er zu Scheuers neuen Plänen.