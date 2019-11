Meinung Mord ist keine „Tragödie“ Sprache darf Gewalt gegen Frauen nicht verharmlosen. „Beziehungsdrama“ und „Familientragödie“ tun aber genau das.

Von Claudia Bockholt

Regensburg.Das Wort „Beziehungsdrama“ werden Sie in der Mittelbayerischen künftig nicht mehr lesen, wenn sich eine Gewalttat ereignet hat. Die Deutsche Presseagentur, die auch unsere Zeitung mit Nachrichten aus aller Welt versorgt, hat gerade die kluge Entscheidung getroffen, solche Wörter künftig zu vermeiden. Wenn eine Frau von ihrem Partner verletzt oder getötet wurde, schreiben Journalisten gerne auch von einer „Familientragödie“. Doch so einer Tat haftet nichts Schicksalhaftes an. Vielmehr hat ein Mann entschieden, das Falsche zu tun.

Verbrechen – nichts anderes

Was der Tat vorausging, müssen Ermittler herausfinden. Wie sie zu bewerten ist, etwa ob es Mord oder Totschlag war, entscheiden Richter. Doch auch die Sprache allein kann schon klarmachen, dass Gewalt, die von Ehemännern, Lebenspartnern, Vätern oder Brüdern ausgeht, nichts ist, was irgendwie erklärlicher oder verständlicher wäre als ein anonymer Gewaltakt.

„Beziehungsdrama“, „Familientragödie“: Diese Begriffe im Zusammenhang mit Körperverletzung, Mord und Totschlag verschleiern und verharmlosen die gezielte Gewalt gegen Frauen. Nennen wir es also beim Namen: Es sind Verbrechen.