Parteien Morddrohung gegen Oberpfälzer SPD-Mann SPD-Generalsekretär Uli Grötsch lässt sich nicht einschüchtern. Auch 100 Attacken änderten nichts am Kampf gegen Rechts.

Von Christine Schröpf

Mail an die Redaktion SPD-Generalsekretär Uli Grötsch mit der jüngsten Drohbotschaft. Ein Unbekannter verschickte die Morddrohung per Mail. Foto: Ino Kohlmann/SPD

Regensburg.Der Ton, den zumeist anonyme Kritiker gegenüber Politikern anschlagen, wird rauer. Es reicht bis hin zu extremen Auswüchsen. Die Grünen-Landtagsfraktionschefin Katharina Schulze wird regelmäßig angefeindet und bedroht. Der neueste Fall betrifft den bayerischen SPD-Generalsekretär und Oberpfälzer Bundestagsabgeordnete Uli Grötsch, der diese Woche von einem „Anonymous“ per Mail einen Mordaufruf erhielt. „Tötet Uli Grötsch! Genickschuss! Wie Luebcke“, hetzte der Schreiber mit Verweis auf den Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke, der am 2. Juni vor seinem Wohnhaus aus nächster Nähe mit einem Schuss in den Kopf ermordet worden war. Die Begründung für die Drohung lieferte der Unbekannte gleich mit. Grötsch hatte gegenüber der Tageszeitung „Die Welt“ gesagt, dass er wegen der Zahl der illegalen Flüchtlingen, die per Flugzeug nach Deutschland kommen, keinen Handlungsbedarf sieht. Es handele sich vergleichsweise um „Peanuts“, meinte er. Es ist die zweite Morddrohung, die Grötsch erhält. Die erste ist acht Wochen alt. Auch da wurde Lübcke als warnendes Beispiel missbraucht. Grötsch solle „aufpassen“, hieß es.

### ########### ###-#### #### ### ############ ########## ######. „### ##### ### #### ### ### ### #### ######, #### ######### #### ##### ########### ###: ## #### #### ##### ##### #######, ##### ###### ### ### ###### ### ######## ## #######“, ####### ## ### ######### ######. ## ###### #### ##### ### ###### ##### ###########. ### ## ##### #### ### ### ###### ### ## ######## #####.

#######: ### #################

####### ##### ### ### ### ######## ### ############## #################. „### ### ###### ### #### ###“, #### ##. „### ###### ##### ############, ##### #########, ##### ### #####. ### ########.“ ### ############# ##### ### ####### ########## ############# ### ###### ######### ###. „### ### ### ####### #########, ### #### ### ########### ###########.“ ##### ### ######### ###### ######### ### #####, #### ########### ####### ########### #############. ## ##### #### #### ########## #### ### ########## ## ######## ####### ####### ### ###########. „#### ########, ### ### ## ###### #### ### #### ###.“ ####### ### ### ###### #### ## ### ######### ## #### #### ## ######## ### ### ################ ## #######.

####### ##### ## ###### ##### ###### ### ########### ##### ##########. ## ###### ###### ######## ### ######-########### ###### ###### ### #####. ### ######-##################### ### ### ####### ### ### ####### ###########, ##### ############## ### ######## ##############. ### ########### ###### ########, ## ####### #### ##### ## ############## #### #############. ########## ###### ###### ##### ####### ### „##### ########“ ### „#############“ ########## ### #### ############ ### #### ########### ##### ##############. ### ####### ### ######. „######## ##### ### ######### #######, ### ######### ####### ## ########, ### ######.“