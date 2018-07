Jahreskonzert Music college präsentiert hohes Niveau Sieben Bands, ein Chor und Vokalensembles ließen im Lokschuppen Songs von Whitney Houston bis Esperanza Spalding erklingen.

Von Michael Scheiner

Die jungen Musikerinnen und Musiker bewiesen zupackende Energie, Selbstbewusstsein und Begeisterungsfähigkeit.

Regensburg.Es war eine schweißtreibende Angelegenheit. Einerseits heizten die Bands beim Abschlusskonzert zum Schuljahresende im Lokschuppen zum Teil ordentlich ein. Andererseits war der Konzertsaal mit Eltern, Freunden und Besuchern gesteckt voll, als insgesamt sieben Bands, der Chor des Music college und zwei Vokalensembles, darunter die „College Voices“, mehr als drei Stunden lang ihr Bestes gaben. „Wehe, wenn sie losgelassen“, könnte man mit Friedrich Schiller ausrufen – und sich an der zupackenden Energie, dem Selbstbewusstsein und der Begeisterungsfähigkeit der jungen Künstler berauschen.

Anders als in der gleichnamigen seichten Komödie mit Peter Alexander, die sich immerhin um einen Musikwettbewerb dreht, sind die Musiker und Sängerinnen vom College sehr ernsthaft und leidenschaftlich bei der Sache. In jeweils mehreren Takes packten die Bands alles rein, was sie in einem Jahr an der Berufsfachschule für Pop, Rock und Jazz gelernt, eingeübt und sich an technischen Fähigkeiten und künstlerisch-kreativem Wissen erschlossen haben. Talent kommt dann noch jeweils in unterschiedlichem Ausmaß mit obendrauf.

Knackiger Funksoul und deftiger Bluesrock

Das Programm mit dem sich die allemal begabten Jungkünstler mehr als drei Stunden lang präsentierten, umspannte über ein halbes Jahrhundert Pop- und Rockmusik. Von den Beatles mit einem wunderbaren Vokalarrangement des Klassikers „Michelle“ und Supertramp, spannte sich ein Bogen über Whitney Houston bis zum Soulstar Jan Delay und der großartigen Jazzbassistin Esperanza Spalding.

Knackiger Funksoul stand ebenso auf dem Zettel, den Klaus Erhart vom Leitungsteam der Schule am Mischpult liegen hatte, um die Bands auszusteuern, wie deftiger Bluesrock, folkiger Americana-Sound, retroorientierter Rock’n’Roll oder voluminöser Bigband-Rockabilly. Von der Klasse des Bassisten Markus Fritsch waren Reggae- und Filmsongs zu hören, mächtige Düstersounds von „Mumfords and Sons“ boten die Schüler von Dominik Glöbl.

Mal gravitätisch-laut, mal swingend-entspannt

Standen bei der Fritsch-Band vier Bläser mit auf der Bühne, holten sich auch andere Bands immer wieder Bläser-Unterstützung, teils solistisch, teils im Satzspiel. Einzelne Instrumentalisten hervorzuheben, ist kaum möglich, das spielerisch-kreative und technische Niveau der beteiligten Musiker ist insgesamt bemerkenswert hoch.

Unter den Sängerinnen fielen Rebecca Horn mit dem schmalzigen, stimmlich herausfordernden Houston-Titel „I Have Nothing“ und Julia Bauer mit einem eigenen Timbre besonders auf. Nach dem gravitätisch-lauten „Knights of Cydonia“ der Alternative-Rock-Band Muse wirkte das swingende „City of Roses“ geradezu entspannend.