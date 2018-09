Konzert Musik, die Verständnis schafft Ein Benefizkonzert macht auf das Thema Depression aufmerksam.

Von Juan Martin Koch

Mail an die Redaktion Franz Vitzthum Foto: Christine Schneider

Regensburg.„Ich bin sicher, dass jeder mindestens eine Person kennt, die von Depressionen heimgesucht wird oder wurde.“ So bringt der Countertenor Franz Vitzthum seine Motivation für das Benefizkonzert am Samstag, den 29. September (20 Uhr) in der Regensburger Neupfarrkirche auf den Punkt. In seine Familie sei das „Monster“ Depression massiv durch den Suizid seines Bruders in den 1990ern hereingebrochen. Auch Chorleiter Robert Göstl, die zweite treibende Kraft hinter dem Projekt, ist dem Thema Depression in seinem Umfeld mehr als einmal begegnet, sowohl in der Familie als auch im Freundeskreis und nicht zuletzt unter Musikerkollegen.

„Was kann man tun, damit so etwas nicht auch in anderen Familien passiert?“, hat sich Franz Vitzthum gefragt: „Singen allein hilft nicht, aber einen Verein wie Irren ist menschlich e.V. unterstützen vielleicht…“ Der Regensburger Verein hat sich im Laufe der Jahre zu einer festen Größe in der psychiatrischen bzw. psychosozialen Landschaft in Regensburg und der Region Oberpfalz etabliert. Der andere Akteur, dem der Erlös aus dem Benefizkonzert zukommen soll, ist das Regensburger Bündnis gegen Depression. Der Verein verfolgt unter dem Dach der Stiftung Deutsche Depressionshilfe das Ziel, die gesundheitliche Situation depressiver Menschen zu verbessern, das Wissen über die Krankheit in der Bevölkerung zu erweitern und Suiziden vorzubeugen.

Den Titel des Konzerts „Wonderful World?“ erklärt Franz Vitzthum so: „Er spielt auf den Song von Louis Armstrong an, eine Hymne an die Lebensfreude und die wollen wir auch vermitteln, allerdings wissend, dass es nicht reicht, einmal ein lustiges Liedlein zu singen und alles ist wieder gut. Deshalb wurde der Titel auch mit einem Fragezeichen versehen. Lösungen können wir nicht anbieten, nur Musik, die tröstet und Verständnis schafft.“

Auf dem gleichermaßen bunten wie tiefsinnigen Programm, das Melancholie, die Heilkraft der Musik und den Gedanken des „Carpe diem“ thematisiert, stehen Werke von John Dowland, Antonio Vivaldi sowie romantische und zeitgenössische Chormusik. Neben Vitzthum und Göstl, der seinen Kammerchor vox animata leiten wird, sind Gertrud Wittkowsky (Zither), Jörg Meder (Gambe), Monika Lichtenegger (Sopran) und Johannes Pickelmann (Klavier) als Interpreten beteiligt.

Den roten Faden des Konzerts bilden Texte einer Betroffenen, die von deren damaligem Freund Tore Waldhausen gelesen werden. „Diese hatte sie ihm vor ihrem Suizid anvertraut, um über die Krankheit aufzuklären“, so Robert Göstl: „Wenn dies an diesem Abend erreicht würde, wären wir schon sehr glücklich.“