Aussenansicht Mutig weiter, Christen! Michael Eibl findet: Die Kirche habe die ersten Herausforderungen der Corona-Pandemie gut gemeistert.

Regensburg.Unsere Kirche hat ein Lob verdient. Sie hat die ersten Herausforderungen, die durch die Corona-Pandemie entstanden sind, sehr gut gemeistert. Bildungseinrichtungen, soziale Einrichtungen und Dienste leisten unglaublich viel und sind nahe an den Menschen. Ganz nebenbei müssen diese systemrelevanten Einrichtungen aus Monsterwellen der Bürokratie gerettet werden.

Kulturelle Projekte schenken den Menschen Ausgleich und Inspiration. Seelsorger entwickeln kreativ neue Formen des Gottesdienstes, sind mit Fahrzeugen unterwegs, produzieren Videos, schreiben Briefe und vieles mehr. Richten wir unser Augenmerk bewusst auf das Gelungene! Es ist Zeit für eine Zwischenbilanz, welche die Kirche ermutigt, sich den nächsten Phasen der Krise zu stellen. Christus hat keine Behörde geschaffen, sondern eine Bewegung initiiert. Lassen auch wir uns weiter bewegen und setzen etwas in Bewegung. Politik und Gesellschaft sind bereit, mit Risiko zu investieren. Kredite werden aufgenommen und müssen innovativ eingesetzt werden. Unser Rat und unsere Ermutigung sind gefragt. Das Landeskomitee der Katholiken in Bayern hat mit dem Bund Naturschutz, Fridays for Future und weiteren über 120 Optimisten eine Petition zur sozial-ökologischen Transformation eingereicht. Wir setzen klare Signale, wo sich die Gesellschaft verändern muss, wie wir christliche Werte konkret umsetzen können. Die Corona-Hilfspakete müssen zur Einleitung der Transformation hin zu einer sozial-gerechteren und ökologisch nachhaltigeren Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung beitragen. Die Kirche kann auf Rücklagen bauen und muss jetzt Signale setzen. Es ist nicht die Zeit für Sparhaushalte! Bewegen wir die Menschen mit Kunst, mit Musik, nutzen wir das gesamte Spektrum von Krippenausstellungen bis hin zu zeitgenössischer Kunst. Helfen wir jetzt noch mehr Menschen, die eine bezahlbare Wohnung brauchen, unterstützen wir Alleinerziehende, Familien mit behinderten Kindern, Jugendliche, die in schwierigen Verhältnissen leben. Vergessen wir gerade jetzt nicht Flüchtlinge in dramatischen Situationen wie auf den griechischen Inseln! Beleben wir eine, angesichts der zutiefst menschlichen Probleme, gelähmte Europäische Union. Viele kleine Signale setzen etwas in Bewegung. Davon verstehen wir Christen etwas.