Militärputsch Myanmar: Erstes Todesopfer bei Protesten Seit Wochen gehen die Menschen in Myanmar gegen den Umsturz der Generäle auf die Straße. Nun ist eine junge Frau gestorben.

Mail an die Redaktion Der Leichensack mit den sterblichen Überreste einer jungen Frau wird in Naypyitaw in einen Transporter gelegt. Die Frau gilt als das erste offizielle Todesopfer der Proteste gegen den Militärputsch. Foto: Uncredited/AP/dpa

Naypyidaw.Eine von Einsatzkräften angeschossene Demonstrantin in Myanmar ist das erste offizielle Todesopfer der Proteste gegen den Militärputsch. Die 20-jährige Studentin sei am Freitag ihren schweren Kopfverletzungen erlegen, berichtete das Nachrichtenportal „Myanmar Now“.

Kugel traf sie in den Kopf

Mya Thwet Thwet Khine hatte am 9. Februar in der Hauptstadt Naypyidaw hinter einem Bus Schutz vor Wasserwerfern der Polizei gesucht, als eine Kugel sie in den Kopf traf. In einem Video, das in sozialen Netzwerken verbreitet wurde, war zu sehen, wie die junge Frau plötzlich auf den Boden fiel.

Fotos auf Twitter

Ärzte hatten kurz darauf erklärt, dass die Verletzte in extrem kritischem Zustand sei. Fotos auf Twitter zeigten am Freitag, wie die Leiche aus dem Krankenhaus gebracht wurde. In Myanmar gibt es seit Wochen Proteste gegen den Umsturz der Generäle von Anfang Februar.

