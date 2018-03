Dialog MZ lädt ein zur 3. Leserkonferenz Wir ziehen Bilanz unserer Glaubwürdigkeitskampagne und fragen: Welche Berichterstattung wünschen Sie sich zur Landtagswahl?

Von Claudia Bockholt

Merken

Mail an die Redaktion Im Juni 2017 fand die erste MZ-Leserkonferenz im Verlagshaus statt. Die Redaktion musste einiges an Kritik einstecken – erfuhr aber auch viel Anerkennung von ihren langjährigen Lesern. Foto: Archiv/Bischof

Regensburg.Die Glaubwürdigkeitskampagne der Mittelbayerischen hat bundesweit Kreise gezogen. Andere Regionalzeitungen wie der Kölner Stadtanzeiger übernahmen das Konzept. Der „Spiegel“, der vor wenigen Wochen ausführlich über die MZ-Initiative berichtet hat, plant nun ebenfalls Leserkonferenzen, in denen ausdrücklich auch Kritiker der Berichterstattung zu Wort kommen sollen. Die Spiegel-Kollegen suchen Ende Mai zum ersten Mal den direkten Austausch mit ihren Lesern. Die Redaktion der Mittelbayerischen zieht, fast ein Jahr nach Beginn ihrer Kampagne, Bilanz – natürlich mit ihren Lesern.

Das Thema Glaubwürdigkeit ist damit für uns beileibe nicht abgehakt. Zwar zeigt eine vom Westdeutschen Rundfunk in Auftrag gegebene und vor wenigen Tagen veröffentlichte Studie steigende Zustimmungswerte für weite Teile der deutschen Medien. Die hatten sich 2015 und 2016 im Zuge der Flüchtlingskrise und der weitgehend wohlwollenden Berichterstattung der Medien deutlich abgekühlt.

Zahlen, die Sorge bereiten



Nun wächst das Vertrauen wieder. Die Öffentlich-Rechtlichen und die Tageszeitungen liegen dabei weiterhin ganz vorne. Auch die Glaubwürdigkeit hat sich in der Wahrnehmung der Bevölkerung wieder nach oben entwickelt. Trotzdem können die Zahlen nicht euphorisch stimmen: Mehr als ein Drittel der Befragten hält die Informationen, die von den deutschen Medien verbreitet werden, erst einmal für wenig oder gar nicht glaubwürdig. Und sogar 40 Prozent sind der Ansicht, dass die Medien nur das berichten, was ihnen Staat und Regierung vorgeben. Auch bemerkenswert: Das ist keineswegs nur bei AfD-Wählern der Fall, die den sogenannten „Mainstreammedien“ seit jeher besonders kritisch gegenüberstehen, sondern sogar bei SPD-Sympathisanten.

Es gilt also weiterhin sehr viel Aufklärungsarbeit zu leisten, Transparenz zu schaffen und miteinander ins Gespräch zu kommen. Gerade mit denen, die unsere Arbeit kritisieren. Wie Ulrich Landskron, 76 Jahre alt und „schon ewig“ Leser der Regensburger Ausgabe der Mittelbayerischen. Er kritisierte kürzlich in einem ausführlichen Brief an die Redaktion, dass die Mittelbayerische der Demokratie einen Bärendienst erweise, wenn sie bei einer Straftat unerwähnt lässt, dass der Täter Flüchtling ist. „Natürlich weiß ich, dass Weglassen der Wahrheit nicht immer gleich Lüge ist“, schreibt er.

Doch er ist überzeugt: „Dass Schönreden oder Verschweigen oder Negieren derartiger Straftaten“ – hier meint er den versuchten Ehrenmord an einer 17-jährigen Libyerin im schwäbischen Laupheim, hinter dem offenbar Vater und Bruder des Mädchens steckten – „schützt doch nicht wirklich unseren demokratischen Rechtsstaat. Im Gegenteil hilft es den Feinden unserer Demokratie“.

Bei der ersten Leserkonferenz im Juni 2017 diskutierten unsere Leser fleißig mit:

Flüchtlinge: Thema Nr. 1

Die Folgen der Flüchtlingswelle 2015/2016 sowie die aktuelle Flüchtlingspolitik, etwa der Umgang mit Abschiebungen, sind Themen, die die Bayern noch immer umtreiben. Eine Anfang März veröffentlichte Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen, in Auftrag gegeben von der Hanns-Seidel-Stiftung, zeigt, dass noch im Oktober 2017 über 30 Prozent der Befragten die Bewältigung der Probleme und Herausforderungen, die Flüchtlinge und Migranten mit sich bringen, für das derzeit drängendste Problem hielten. Weit vor dem zweitgenannten Themenkomplex Schule/Bildung mit 13 Prozent.

Auch der Regensburger MZ-Leser Ulrich Landskron hält das Thema nicht allein deshalb für erledigt, weil sich die neue Regierung darauf verständigt hat, monatlich maximal 1000 Familienangehörige von Asylsuchenden mit subsidiärem Schutz nachziehen zu lassen. „Das ist jährlich eine Gemeinde fast der Größe von Regenstauf“, sagt er.

Was passiert, wenn sich Facebook-Diskutanten offline begegnen? Auch das haben wir im Rahmen unserer Glaubwürdigkeitskampagne getestet.

„Haltet Ihr uns für dumm?“

Der CSU-Wähler wundert sich über eine „merkwürdige Allianz“ in der Bevölkerung, die vom Atheisten bis zum „Jubelprotestanten“ reiche: Für sie sei im Fall einer Straftat nicht der Migrant schuld, „sondern wir, die deutsche Gesellschaft!“. Fast so, sagt Landskron, als müsse man kollektiv Buße tun dafür, dass es uns so gut geht. Das Dilemma der Journalisten, die bei negativen Schlagzeilen stets fürchten müssen, rechten Hetzern in die Hände zu spielen, versteht er. „Das glaube ich Ihnen“, sagt er im Gespräch im Verlagshaus der Mittelbayerischen. „Aber das ist eine Sache, die Sie aushalten können.“

Der „Spiegel“ hat auf seine Berichterstattung über die „Mainstreammedien“ in der Glaubwürdigkeitskrise unter dem Titel „Die Wut der klugen Köpfe“ Tausende Zuschriften erhalten. Ein Leserbriefschreiber schlägt in dieselbe Kerbe wie Ulrich Landskron: „Haltet Ihr uns für dumm, dass wir gleich als fackeltragender Mob auf die Straße gehen und ein Bürgerkrieg anfängt, wenn man uns die Fakten klar darlegt?“. Ein Leser aus Braunschweig ärgert sich: „In der Zeit der Willkommenskultur wurde eine Hexenjagd auf abweichende Meinungen veranstaltet. Jede mahnende Stimme war gleich ein ewiggestriger Nazi. Das Ergebnis kann niemanden zufriedenstellen: eine Beklopptenpartei im Bundestag, eine tief gespaltene EU.“

Haben die Medien – auch die Mittelbayerische – im Vorfeld der Bundestagswahl Fehler gemacht? Was können und sollen wir mit Blick auf die Landtagswahl am 14. Oktober 2018 besser machen? Diese Fragen stellen Redakteurinnen und Redakteure den Lesern der Mittelbayerischen Zeitung am kommenden Mittwoch, 21. März, im Verlagshaus an der Kumpfmühler Straße. Anregungen und natürlich auch Kritik sind uns dabei wie immer herzlich willkommen.

MZ-Leser Ulrich Landskron ist der Ansicht, dass das gute Bundestags-Wahlergebnis der AfD „ein Votum der Unzufriedenheit“ eines nicht kleinen Teils der Bevölkerung war. In seinen Augen ist die MZ nicht ganz unschuldig daran. Was er sich von der Redaktion wünscht? „Ungeschönt berichten. Sonst nichts.“ Auch darüber wird zu reden sein.

Mehr zur MZ-Glaubwürdigkeitskampagne lesen Sie hier.

Einladung zur 3. Leserkonferenz Leserkonferenz: Die dritte Leserkonferenz der Mittelbayerischen Zeitung findet am kommenden Mittwoch, 21. März, ab 19 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr) bei uns im Verlagshaus an der Kumpfmühler Straße statt.

Dialog: Redakteurinnen und Redakteure stellen sich den Fragen, Anregungen und der Kritik ihrer Leser – ganz speziell mit Blick auf die Berichterstattung zur bayerischen Landtagswahl am 14. Oktober 2018.

Unsere Fragen: Wie soll die Mittelbayerische den Wahlkampf begleiten? Was haben wir in der Vergangenheit versäumt? Aber auch: Was hat Ihnen gut gefallen? Alles kann zur Sprache kommen.

Ihre Ansprechpartner: Moderiert wird die Veranstaltung von den MZ-Newsroom-Leitern Claudia Bockholt und Christian Kucznierz.

Anmeldung: Wer am 21. März dabei sein möchte schreibt eine E-Mail an heike.benedikt@mittelbayerische.de oder greift zum Telefonhörer: (09 41) 207-341.

Kapazität: Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. Die Zahl der Plätze im Verlagshaus ist begrenzt.