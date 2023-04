Mediengruppe Bayern exklusiv Nach Macron-Äußerungen zur Taiwan-Politik: EVP-Chef Weber übt heftige Kritik von Thomas Vitzthum

Mail an die Redaktion Manfred Weber (CSU), Vorsitzender der EVP Fraktion im Europaparlament. Foto: dpa

Der EVP-Partei- und Fraktionsvorsitzende, Manfred Weber (CSU), hat heftige Kritik an den Äußerungen von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zur europäischen Taiwan-Politik geübt.

„Wer für Freiheit und Demokratie eintritt, ist kein Mitläufer. Europa und die EU-Staaten brauchen endlich eine klare und abgestimmte China-Politik. Die aktuelle Vielstimmigkeit schwächt uns. Die EU-Staaten machen sich unglaubwürdig, wenn man einerseits Souveränität für Europa einfordert und dann jeden Wirtschaftsdeal mit China abschließt, den man kriegen kann. Die chinesische Führung wird die Europäer so nicht respektieren“, sagte Weber den Zeitungen der Mediengruppe Bayern.

Macron: „Falle für Europäer“

Macron hatte der Zeitung „Les Echos“ in Bezug auf Taiwan gesagt: „Das Schlimmste wäre zu denken, dass wir Europäer bei diesem Thema Mitläufer sein sollten und uns an den amerikanischen Rhythmus und eine chinesische Überreaktion anpassen sollten.“ Er sprach von einer „Falle für die Europäer, an einem Moment der Klärung der eigenen strategischen Position in fremden Krisen gefangen zu sein.“ Europa drohe dann Vasall zwischen den USA und China zu sein, obwohl man ein dritter Pol sein könne.

Weber warnt vor Selbstüberschätzung

Weber sieht Europa zwar als eigenständige Kraft, warnt aber vor Selbstüberschätzung: „Die EU muss gerade sicherheits- und außenpolitisch stärker auf eigenen Beinen stehen, aber die eigenen Schwächen auch realistisch einschätzen. Ohne die USA sind die EU-Staaten heute nicht mal in der Lage, genug Munition für die Ukraine bereit zu stellen. Wie will man dann ohne die USA dem systemischen Rivalen China begegnen? Präsident Macron muss klar sagen, wo erst steht und was er will. Seine Reden und Taten passen nicht zusammen.“