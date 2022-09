Exklusiv Nach Stresstest: Brandenburg fordert weiter Laufzeitverlängerung der Kernkraftwerke

Merken

Mail an die Redaktion Nach Meinung von Brandenburgs Finanzministerin Katrin Lange sollten die deutschen Kernkraftwerke mit einer Laufzeitverlängerung weiterlaufen und nicht, wie jetzt beschlossen, nur zwei als Notreserve. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Brandenburg fordert nach dem Stresstest weiterhin eine Laufzeitverlängerung der Kernkraftwerke.

Die Finanzministerin des Landes, Katrin Lange (SPD), sagte den Zeitungen der Mediengruppe Bayern (Dienstag): „Wir sollten in der jetzigen beispiellosen Lage alle Register ziehen und auf keine wirtschaftlich nutzbare Energiequelle ohne Not verzichten.







Alle weiteren Verknappungen des Angebots werden absehbar nur zu weiteren deutlichen Kostensteigerungen für Bürger und Wirtschaft führen.“ Lange kritisierte, dass in dem geplanten Entlastungspaket Maßnahmen zur Ausweitung des Energieangebots nicht enthalten seien.

Lange: Maßnahmen zur Stabilisierung fehlen

„Was in dem Entlastungspaket völlig fehlt, sind alle Maßnahmen, die zur Stabilisierung bzw. Ausweitung des Energieangebotes in Deutschland beitragen und damit eben auch kostendämpfend wirken könnten wie etwa die befristete Verlängerung von AKW-Laufzeiten.“ Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sieht vor, die verbliebenen Reaktoren am 31. Dezember vom Netz zu nehmen und vorzuhalten.

− red