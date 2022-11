Kompromisse Nach tagelangem Ringen: Weg für Bürgergeld ist frei

Merken

Mail an die Redaktion Der Weg für das Bürgergeld ist frei. −Symbolbild: dpa

Die Ampel und die Union haben den Weg für das geplante Bürgergeld freigemacht. Beide Seiten erzielten nach tagelangem Ringen in den Streitfragen zu der geplanten Sozialreform Kompromisse, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag aus Koalitionskreisen in Berlin.Mehr dazu in Kürze hier.

− dpa