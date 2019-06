Aussenansicht Nachhaltig wirtschaften Wie die Erderwärmung ausgebremst werden kann, ist ungeklärt. Der von Deutschland eingeschlagene Weg wird sein Ziel verfehlen.

Martin Schoeller, Unternehmer

Von den „Fridays for future“-Schülern bis zum Club of Rome: Viele Organisationen haben sich bereits zu Wort gemeldet und die Gefahren des Klimawandels für die Menschheit aufgezeigt. In Politik und Wissenschaft herrscht ein großer Konsens, dass wir als Gesellschaft Verantwortung übernehmen und die Erderwärmung ausbremsen müssen. Doch der Weg zu diesem Ziel ist alles andere als geklärt. Deutschland hat mit der Energiewende einen Pfad eingeschlagen, der seinen angedachten Vorbildcharakter auf ganzer Linie verfehlt.

Wir zahlen die höchsten Strompreise Europas und trotzdem hält die Bundesrepublik ihre gesetzten Klimaziele nicht ein. Eine Maxime der Klimapolitik ist, die Kohlendioxidemissionen möglichst stark zu reduzieren. Doch während EEG und Co. auf nationaler Ebene versagen, leistet der Europäische Emissionshandel (ETS) seit Jahren erfolgreich seine Dienste.

Vorteil gegenüber Zertifikathandel ist die planbare Mengenregulierung

Das System ermöglicht, die gewünschte Menge CO2 zu den geringstmöglichen Kosten einzusparen. Der entscheidende Vorteil des Zertifikatehandels gegenüber einer zur Zeit ebenfalls diskutierten Steuer ist dabei die planbare Mengenregulierung. Während eine CO2-Abgabe die Abgase einfach nur teurer macht, kann anhand der ausgegebenen Zertifikate deutlich genauer geregelt werden, wie viel CO2 insgesamt emittiert wird.

Das größte Hindernis für besseren Klimaschutz ist eines, für das der Zertifikatehandel selbst gar nichts kann: Er gilt für zu wenige Industriesektoren. Durch eine Ausweitung auf alle CO2-Quellen könnte der regulierende Effekt viel besser greifen als bisher. Sich den Herausforderungen des Klimawandels zu stellen, ist ein Akt generationenübergreifender Verantwortung.

Bayern-Kongress unter dem Motto „Verantwortung und Engagement“

Bewährtes bewahren und für die Zukunft sichern, das ist auch ein strategischer Grundpfeiler von Familienunternehmen. Auch ihnen geht es nicht um den schnellen Gewinn auf Kosten nachfolgender Generationen, sondern um nachhaltiges Wirtschaften. Dem Bayern-Kongress des Verbandes Die Familienunternehmer am 4. Juli in München haben wir bewusst das Motto „Verantwortung und Engagement“ gegeben. Auch dabei stellt sich nicht die Frage nach dem „Ob“, sondern dem „Wie“. Mit unseren hochkarätigen Gästen werden wir mögliche Antworten diskutieren.

