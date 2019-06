Aussenansicht Narzissmus wird oft unterschätzt Eine gesellschaftliche Herausforderung: Narzisstische Züge sind mittlerweile so verbreitet, dass sie zur Norm geworden sind.

Elisabeth Soussaine, Gewaltberaterin

Elisabeth Soussaine engagiert sich als Gewaltberaterin bei der Mitmach-Aktion „Wir brechen das Schweigen".

Regensburg.Maligne narzisstische Menschen mit mehr oder weniger hohen psychopathischen und soziopathischen Persönlichkeitsanteilen bis hin zur narzisstischen Persönlichkeitsstörung stellen für das nahe Umfeld zwischenmenschlich die höchste und für die gesamte Gesellschaft eine große Herausforderung dar. Während sie unsagbares Leid verbreiten können, leiden sie selber nicht in klassischen Form. Sie überkompensieren häufig mit Süchten wie Alkohol oder Drogen in komorbider Form oder landen in einer Depression.

Durch ihr antisoziales Verhalten haben sie immer Probleme in Partnerschaften oder in der Arbeitswelt und geraten auch häufig mit der Justiz in Konflikt, da sie antisozial agieren und soziale Normen völlig missachten können. Der Bogen kann bis zur Wirtschaftskriminalität führen und in Haft oder im Maßregelvollzug in der Forensik enden. Manche toxische Menschen dieser Art kommen auch ungeschoren und ohne Strafverfolgung durch ihr missbräuchliches Leben mit einem trickreichen, hochmanipulativen und pathologischen Lügengeflecht.

Die Charakteristika wie die eigene Bedeutsamkeit und Empathiemangel finden sich bei Männern generell häufiger als bei Frauen. Wie auch Forschungen der Uni Graz bestätigen, ist die Steuerung von Emotionen bei Männern schwächer ausgeprägt. Es gibt Vermutungen, dass Narzissmus eine Erbkomponente hat.

Die narzisstische Persönlichkeitsstörung ist eine tiefgreifende ICH-Störung der Persönlichkeit, die durch ein fragiles Selbstwertgefühl, eine ausgeprägte Kritikempfindlichkeit, verminderter Angst und in einem mangelhaften Einfühlungsvermögen in andere Menschen besteht. Sie ist in allen Gesellschaftsschichten, wo Macht, Kontrolle und Geld eine Rolle spielt, zu finden. Doch die Weltgesundheitsorganisation, nach deren Klassifikation sich auch deutsche Ärzte richten, sieht das anders. Eine narzisstische Persönlichkeitsstörung taucht dort nicht auf. Noch nicht einmal bei der Klassifikation herrscht weltweit Einigkeit. Die eine Gruppe sehe pathologischen Narzissmus als die bedeutendste Persönlichkeitsstörung überhaupt an. Die andere argumentiere, narzisstische Züge seien in der Gesellschaft mittlerweile so weit verbreitet, dass sie zur Norm geworden seien, und eine narzisstische Zukunft wird prognostiziert.

