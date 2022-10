Menschen in Europa Natalia Yegorova in Passau mit MiE-Award ausgezeichnet

Mail an die Redaktion „Dieser Preis gilt allen Frauen in der Ukraine – sie sind alle Heldinnen“, dankte Natalia Yegorova (2.v.l.) sichtlich gerührt für die Verleihung des MiE-Charity-Awards durch PNP-Verlegerin Angelika Diekmann. Zuvor hatte die Botschafterin der PNP-Weihnachtsaktion mit Udo Lielischkies (l.) und Alexander Kain über die Lage der Menschen in der von Russland angegriffenen Ukraine gesprochen. Foto: Schlegel

Seit acht Monaten herrscht in der Ukraine Krieg. Tausende sind der russischen Invasion zum Opfer gefallen – die Not vor Ort ist groß. Natalia Yegorova, vormals Klitschko, versucht das Leid ihrer ukrainischen Landsleute von Deutschland aus zu mildern. Dafür ist sie am Mittwoch mit dem MENSCHEN in EUROPA-Charity Award ausgezeichnet worden. Yegorova ist Schirmherrin der PNP-Weihnachtsaktion „Ein Licht im Advent“ zugunsten von Kindern in der Ukraine. Mit Russland-Kenner Udo Lielischkies lieferte sie in Passau Einblicke in den Konflikt, der Europa erschüttert.











− olg