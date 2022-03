Ukraine-Krieg Nato, G7 und EU beraten zum Krieg Auf drei Gipfeln berät der Westen in Brüssel über weitere Hilfen und neue Strafmaßnahmen gegen Moskau. Infos im Newsblog.

Brüssel.Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine geht in die fünfte Woche. Auf gleich drei Gipfeln berät der Westen heute in Brüssel über weitere Hilfen für Kiew und neue Strafmaßnahmen gegen Moskau. Unter anderem soll es darum gehen, die Sanktionen so zu verschärfen, dass Russland eine Umgehung der bestehenden Maßnahmen weiter erschwert wird. Über die möglichen Beschlüsse hinaus soll von den Spitzentreffen der Nato, der Europäischen Union und der führenden demokratischen Wirtschaftsmächte (G7) aber vor allem eines ausgehen: ein starkes Signal der Einigkeit an Russlands Präsident Wladimir Putin. (dpa)