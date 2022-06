Verteidigungsbündnis Nato will Zahl schneller Eingreifkräfte drastisch erhöhen Bislang verfügt das Verteidigungsbündis über 40.000 Soldatinnen und Soldaten, die bei Krisen rasch einsatzfähig sind. Künftig sollen es mehr als 300.000 sein.

dpa

Merken

Mail an die Redaktion Nato-Generalsekretär Stoltenberg hat eine Aufstockung der schnellen Eingreifkräfte angekündigt. Foto: Olivier Matthys/Olivier Matthys/AP/dpa

Brüssel.Die Nato will die Zahl ihrer schnellen Eingreifkräfte auf mehr als 300.000 erhöhen. Das kündigte Generalsekretär Jens Stoltenberg vor dem Gipfeltreffen der 30 Mitgliedstaaten in Madrid an. Bislang umfasst die Nato-Eingreiftruppe NRF rund 40.000 Soldatinnen und Soldaten.