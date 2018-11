Aussenansicht Naturheilkunde: Mehr sanfte Medizin Mit der Förderung Integrativer Medizin könnte man das Gesundheitswesen besser an gesellschaftliche Bedürfnisse anpassen.

Von Klaus Holetschek

Das Bedürfnis nach sanfter, natürlicher Medizin ist sehr groß. Rund 70 Prozent der deutschen Bevölkerung greifen im Krankheitsfall auch auf naturheilkundliche Maßnahmen zurück – doch bislang fehlt häufig noch das Bewusstsein für die Notwendigkeit und die Vorteile einer ganzheitlichen Betrachtung des Menschen. Mit der Stärkung der Integrativen Medizin, die traditionelle Naturheilverfahren mit der naturwissenschaftlich orientierten Schulmedizin auf wissenschaftlich überprüfbarer Basis gleichstellt, hätten wir die Chance, das Leitbild im Gesundheitswesen besser an die gesellschaftlichen Bedürfnisse anzupassen. Natur, Medizin und Schulmedizin gehören einfach zusammen. Deshalb erwarten wir auch, dass die Krankenkassen hier in Zukunft mehr erstatten.

Als größte deutsche private Gesundheitsorganisation fordert der Kneipp-Bund die Politik auf, Gelder für die Einrichtung von regulären Professuren im Bereich Naturheilkunde bereitzustellen, damit natürliche Heilverfahren endlich die geforderte wissenschaftliche Untermauerung erlangen und so ihre Gleichstellung mit der Schulmedizin möglich wird.

Die Naturheilkunde hat gerade in Bayern große Bedeutung – nicht zuletzt durch die Lehre von Sebastian Kneipp. Wie sich Naturheilkunde erfolgreich in Forschung und Praxis eingliedern lässt, zeigen die USA, wo die Komplementärmedizin seit vielen Jahren institutionell verankert und finanziell stark gefördert wird. In den USA ist vor rund 20 Jahren – auf Druck der Patienten – die Integrative Medizin entstanden. Viele amerikanische Kliniken haben seither Abteilungen für Integrative Medizin. Insbesondere im Bereich chronischer Erkrankungen konnte der Erfolg naturheilkundlicher Maßnahmen aufgezeigt werden. In Deutschland hingegen ist die Forschung im Bereich Naturheilkunde, bis auf eine Ausnahme, auf Stiftungen und private Spender angewiesen.

Das Einsparungspotenzial durch Präventionsmaßnahmen ist schwer zu beziffern. Schätzungen gehen von bis zu zehn Milliarden Euro pro Jahr aus. Wir müssen und werden gemeinsam mit den Menschen versuchen, das Gesundheitssystem auch im Bereich Prävention nach vorne zu bringen – um es nachhaltig finanzierbar zu gestalten, eine wettbewerbsfähige Wirtschaft zu erhalten und eine Gesellschaft mit vielen gesunden Lebensjahren zu fördern.

