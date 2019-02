Aussenansicht Naturschutz: auf Anfang Zeigen Landschaften und Tiere nicht, dass die Natur einen Wert an sich hat? Sterben nicht Natur- und Artenschutz selbst aus?

Harry Neumann

Harry Neumann, Bundes- und Landesvorsitzender Bayern der Naturschutzinitiative e.V.

Quirnbach.Die Biologische Vielfalt befindet sich durch Lebensraumverlust, Pestizideinsatz, industrielle Landwirtschaft und illegale Jagd seit Jahren auf einem erschreckenden Sinkflug. Der Artenrückgang ist dramatisch.

Immer neue Gewerbe- und Industriegebiete, Straßen, Freiflächenphotovoltaik und Energiepflanzenanbau fressen sich in unser Land, immer mehr Lebensräume für Menschen und Tiere werden zerstört. Die Eingriffe machen selbst vor den europäischen Natura 2000-Gebieten, Landschafts- und Naturschutzgebieten oder Naturparks nicht mehr halt. Vogelschutz- und FFH-Gebiete, die dem Schutz bedrohter Tierarten dienen sollen, werden rücksichtslos industrialisiert und entwertet. Wir erleben derzeit einen dramatischen Ausverkauf unserer Natur mit Unterstützung von Politik, Behörden und willfährigen „Gutachtern“.

Die Biologische Vielfalt ist unsere Lebensgrundlage und Lebensversicherung. Sie ist mittlerweile selbst vom Aussterben bedroht. Nicht nur im Regenwald, auch bei uns. Wer den Abschuss des Wolfes fordert, bedient reine Lobbyinteressen und handelt auch ethisch unverantwortlich. Wenn Naturschutz nur noch in Sonntagsreden zelebriert wird, findet er nicht mehr statt. Wer den Schutz des Hambacher Forstes fordert, aber das Roden von Tausenden von Hektar Wald für ineffiziente Windindustrieanlagen billigend in Kauf nimmt, ist unglaubwürdig. Einen der größten Angriffe auf unsere Landschaften und Lebensräume stellt die Industrialisierung unserer Wälder durch Windenergieanlagen unter dem Deckmantel des Klimaschutzes dar. Wälder, die das Klima schützen, werden zerstört, ein Widerspruch in sich. Auch alternative Energieformen sind nicht sakrosankt. Auch deren Risiken müssen mit ihrem Nutzen abgeglichen werden. Bei einem weiteren Ausbau z. B. von Wind- und Bioenergie ist der Schaden für die biologische Vielfalt größer als der erzielte Gewinn.

Der „Vereinbarkeitsnaturschutz“, der alles möglich machen und keinem wehtun soll, ist gescheitert. Deshalb braucht der Naturschutz eine Renaissance. Deshalb braucht der Naturschutz wieder mehr Diskurs und auch Konfrontation. Er muss wieder zu seinen Ursprüngen zurückkehren.