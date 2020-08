Aussenansicht Naturvölker brauchen Hilfe Indigene Völker zählen zu den glücklichsten und zufriedensten menschlichen Gemeinschaften. Land ist für sie elementar.

Von Arne Salisch, Psychotherapeutischer Heilpraktiker

Regensburg.Täglich erleben wir, wie fragil unsere Konsumkultur ist. In kurzer Zeit haben wir es geschafft, den Planeten und uns selbst die Existenzgrundlage (fast) zu vernichten. Doch es gibt Kulturen, wie die Hadzabe in Tansania, die seit 50 000 Jahren südlich des Ngorongoro Kraters leben und die gleiche Lebensweise beibehalten haben wie ihre Ahnen, ohne ihre Umwelt zu vernichten, so wie wir es tun.

Oder die Senoi-Völker, die den Regenwald der malaysischen Halbinsel seit 8000 Jahren bewohnen. Ich durfte bei meinen Reisen zu diesen Menschen Lebensmodelle erfahren, die auf Gemeinschaftssinn, Gleichberechtigung, Respekt, Anerkennung, Augenhöhe und Bescheidenheit basieren – egalitäre Gemeinschaften, die ohne Herrschaft funktionieren.

Die traditionelle Lebensweise bewahren

Das kulturelle Überleben dieser Menschen ist heute mehr als massiv bedroht. Sie fallen dem weltweiten Konsum zum Opfer. Wir vernichten Zeugen, die uns vom Anbeginn der Menschheitsgeschichte berichten können. Dabei könnten wir so viel von ihnen lernen, seien es nun soziale, ethische und spirituelle Werte oder ganz praktische Dinge, wie neue Medizinal- und Nahrungspflanzen oder uns bisher verborgene Einsichten in die Zusammenhänge der Natur. Indigene Gemeinschaften zählen zu den glücklichsten und zufriedensten menschlichen Gemeinschaften, die es gibt. Voraussetzung ist aber, dass sie genügend Land haben, auf dem sie ihre traditionelle Lebensweise bewahren können.

Seit 1991 kooperiert RdN (ehem. Freunde der Naturvölker) mit Jäger- und Sammlerkulturen in Brasilien, Ecuador, Paraguay, Tansania und Malaysia bei der Sicherung ihrer Landrechte und damit dem Erhalt ihrer Kulturen. Land ist für diese Menschen elementar, denn es ist die Grundlage für ihre Identität, Kultur und fürs Überleben. Ohne Stammesland kein Überleben!

All das erfolgt durch ehrenamtliches Engagement. Finanziert wird unsere Arbeit durch Spenden sowie durch persönliche Mittel. Mit wenig finanziellem Aufwand kann mitunter sehr viel erreicht werden. Das betrifft sowohl die Projekte in Malaysia als auch die zur kulturellen Bewahrungshilfe, wie die traditionellen Heiligen Häuser der Guarani Kaiowa in Brasilien. Diese benötigen nur 2500 Euro an finanzieller Unterstützung. Sie sind jedoch für die Indigenen mehr als nur ein Anker in einer sie umgebenden, feindlich gesinnten Zivilgesellschaft.

Der Autor ist Vereinsvorstand bei Rettet die Naturvölker e.V.

