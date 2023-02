Konflikte Netanjahu kündigt größeren Einsatz gegen Attentäter an Ein tödlicher Anschlag nahe einer Busstation in Ostjerusalem heißt den Konflikt in dem Land weiter an. Israels Ministerpräsident will nun mit einem „breit angelegten Einsatz“ darauf reagieren.

Mail an die Redaktion Israelische Rettungskräfte an dem Tatort, wo ein Fahrzeug in eine Menschenmenge an einer Bushaltestelle in der Nähe einer israelischen Siedlung in Ostjerusalem raste. Foto: Ilia Yefimovich/Ilia Yefimovich/dpa

Jerusalem.Israel bereitet sich nach Worten von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu auf einen „breit angelegten Einsatz“ gegen palästinensische Attentäter vor. Netanjahu sagte dies am Sonntag bei einer wöchentlichen Kabinettssitzung in Jerusalem als Reaktion auf den tödlichen Anschlag eines Palästinensers in Ost-Jerusalem vom Freitag. „Die passende Antwort auf Terror ist es, mit aller Härte gegen ihn vorzugehen - und unsere Wurzeln in unserem Land weiter zu vertiefen“, sagte Netanjahu.

Das israelische Sicherheitskabinett werde sich versammeln, um einen noch breiteren Einsatz gegen Attentäter und ihre Unterstützer in Ost-Jerusalem sowie im Westjordanland vorzubereiten. Außerdem solle der Siedlungsausbau verstärkt werden, sagte er. Der rechtsextreme Polizeiminister Itamar Ben-Gvir hatte zuvor eine Militäroffensive im arabisch geprägten Ostteil Jerusalems angekündigt.

Ein 31 Jahre alter Palästinenser aus Ost-Jerusalem war am Freitag nahe des Viertels Ramot mit seinem Auto in eine Menschenmenge gefahren. In Folge wurden zwei Brüder im Alter von sechs und acht Jahren sowie ein 20-Jähriger getötet. Israelische Medien berichteten, der Attentäter sei zuletzt aus der Psychiatrie entlassen worden. Israelische Sicherheitskräfte versiegelten am Samstag das Haus seiner Eltern in Ost-Jerusalem, das später zerstört werden soll.