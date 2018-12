Wahlen Neue Chefin fordert Mut von der CDU Annegret Kramp-Karrenbauer beschwor die Einheit der Partei. Innere Stärke sei wichtiger als Lautstärke, sagte sie.

Von Reinhard Zweigler

Mail an die Redaktion Eine halbe Stunde lang stellte Annegret Kramp-Karrenbauer ihr Programm vor. Danach wählten sie die 1001 Delegierten der CDU zur neuen Parteichefin. Foto: John MacDougall/afp

Hamburg.Es wurde richtig spannend gestern in Hamburg. Erst nach einer Stichwahl zwischen Friedrich Merz und Annegret Kramp-Karrenbauer, die in der Partei nur knapp AKK genannt wird, wurde gestern Nachmittag um 17.56 Uhr die Saarländerin mit 517 Delegiertenstimmen zur neuen CDU-Vorsitzenden gewählt. Für Merz hatten 482 der 1001 Parteitagsdelegierten votiert. Jens Spahn war nach dem ersten Wahlgang mit lediglich 157 Stimmen ausgeschieden.

Es war unklar, ob „AKK“ von den Spahn-Unterstützern ausreichend Stimmen auf sich ziehen könnte. Im ersten Wahlgang hatte die ehemalige Generalsekretärin – im Februar 2018 auf Merkels Vorschlag hin gewählt – 450 und Merz 392 Stimmen bekommen. Im Lager des ehemaligen Unions-Fraktionschefs, den Angela Merkel vor 16 Jahren entmachtet hatte, keimte da Hoffnung auf. Vielleicht könnte der in die Finanzwirtschaft gewechselte Sauerländer doch Merkels Nachfolger werden. Doch dazu kam es nicht. Selbst im „Merz-Lager“ waren nach der Stichwahl einige enttäuscht, dass der 63-Jährige keine sonderlich zündende Bewerbungsrede gehalten hatte. Der Jubel für Merz kam vor allem aus dem eigenen Landesverband Nordrhein-Westfalen, der mit über 250 Delegierten die meisten Mitglieder nach Hamburg entsandt hatte.

Jubel nach der Vorstellungsrede

Dabei hätte Kramp-Karrenbauer (56) eigentlich bereits nach dem ersten Wahlgang gewinnen müssen, wenn man den Jubel nach ihrer Vorstellungsrede zugrunde legte. Eine halbe Stunde lang stellte die Saarländerin ihr Programm vor. Sie beschwor die Einheit der Partei und machte Mut, eigene Ideen für die Herausforderungen der Zukunft zu entwickeln, Mut für ein starkes Europa, Mut, den Schwarzmalern und Populisten entgegenzutreten. Mut brauche es auch, um die Digitalisierung für die Menschen zu gestalten.

In den ländlichen Räumen müssten Busse oder Taxis vors Haus kommen, wenn man sie brauche. Und die Versorgung mit leistungsfähigem 5G-Breitband-Internet müsse „an jede Milchkanne“ reichen. Nach 18 Jahren in Regierungsverantwortung meinte die ehemalige Ministerpräsidentin, es komme „mehr auf die innere Stärke als auf die Lautstärke“ an. Dass man sie im Vorfeld des Parteitages als „Mini-Merkel“ und „Merkel-Kopie“ abqualifiziert hatte, nahm sie sportlich. Als dreifache Mutter, als Ministerin und Regierungschefin im Saarland habe sie dem Land 18 Jahre lang gedient. Das war zugleich eine „Spitze“ gegen ihren aussichtsreichsten Mitbewerber Friedrich Merz (63), der sich schon vor Jahren eigentlich aus der Politik verabschiedet hatte.

Kanzler-Partei Parteitag: Der gestern begonnene 31. CDU-Parteitag in Hamburg zählt zu den wichtigen in der Geschichte der seit 1990 gesamtdeutschen Christlich Demokratischen Union Deutschlands. 1001 Delegierte aus 15 Landesverbänden wählten die neue Parteivorsitzende sowie die neue Parteispitze.

Landesverbände: Der größte Landesverband Nordrhein-Westfalen, aus dem die Bewerber Jens Spahn und Friedrich Merz kommen, stellte 296 Delegierte, der kleinste Verband Bremen nur fünf. Die Partei hat 425 000 Mitglieder.

Vereinigung: Anfang Oktober 1990 war Hamburg bereits Schauplatz des Vereinigungsparteitages der CDU (West) mit drei ostdeutschen Parteien. Angela Merkel war seinerzeit Delegierte des Demokratischen Aufbruchs (DA), der zusammen mit der DSU und der CDU (Ost) zur „Allianz für Deutschland“ gehörte.

Merz angriffslustig

Merz selbst hingegen forderte angriffslustig einen „Strategiewechsel“ der CDU. Die Themen müssten offensiver verteidigt, die politischen Gegner härter attackiert und die Kommunikation in die Gesellschaft hinein verbessert werden. „Hauptgegner“ der CDU seien nicht die Populisten von rechts oder links, sondern FDP, Grüne und SPD. Ohne die Kanzlerin zu nennen, verwies er etwa auf viele Widersprüche in der Energiepolitik. Deutschland habe die höchsten Kosten für erneuerbare Energien, doch die Ziele bei der Einsparung von CO2 habe es nicht erreicht. Merz verlangte eine „Agenda für die Fleißigen“. Arbeitnehmer, Polizisten, Selbstständige, Handwerker müssten mehr Netto von Brutto haben. Spekulationen, er wolle Merkel rasch als Regierungschef ablösen wies er zurück. „Naturlich geht das gut“, meinte er zur künftigen Zusammenarbeit mit der Kanzlerin. Die Regierung der GroKo werde halten, versicherte Merz.

Jens Spahn (38) setzte ganz auf die Karte Jugend. Eine gute Zukunft für die CDU brauche „Ambitionen, manchmal Ungeduld“, kein Weiter so, kein Zurück, sondern „Ideen für die Zukunft“. Er ging auch auf Ratschläge von Parteifreunden ein, die meinten, er hätte doch seine Kandidatur zurückziehen sollen. Er sei ja noch so jung. Ihm sei es aber nicht egal, sich für den Parteivorsitz zu bewerben. „Es fühlt sich richtig an, hier zu stehen“, rief Spahn unter großem Beifall aus.

Auftrag und Vermächtnis

„Für meine Verbundenheit mit der Partei brauche ich keinen Parteivorsitz – und Bundeskanzlerin bin ich ja auch noch.“ Angela Merkel, seit gestern: ehemalige CDU-Vorsitzende



Vor der spannenden Wahl drückte allerdings Angela Merkel dem Parteitag noch einmal ihren Stempel auf. Für das etwas spröde Motto des Kongresses – „Zusammenführen – zusammen führen“ – hatte sie sich erst kurz vor dem Parteitag entschieden. Kein Wort von Deutschland, von Zukunft, von Gestalten. „Typisch Merkel-trocken“, meinte sie selbstironisch. Dabei ist das Motto, das über die riesige Hightech-Videowand an der Stirnseite der Messehalle aufleuchtete, zugleich Auftrag und Vermächtnis an die Nachfolgerin. Wenn Deutschlands Zukunft weiter erfolgreich gestaltet werden solle, dann müsse die Gesellschaft zusammengeführt werden. Und mit Blick auf die Querelen mit der CSU meinte Merkel ernst, wohin nicht enden wollender Streit führt, das haben CDU und CSU in den letzten Jahren bitter erfahren. Sie redete knappe 34 Minuten und erntete dafür 9:25 Minuten begeisterten Beifall. Plakate wurden geschwenkt: „Danke Chefin, für 18 Jahre CDU-Vorsitz“. Einige hatten Tränen in den Augen. Die Ära Merkel als Vorsitzende der CDU endete gestern um 17.56 Uhr.

