Aussenansicht Neue deutsche Heimaten Heimat hat eine soziale Dimension. Gestärkt werden müssen die, die den Maschinenraum der Gesellschaft am Laufen halten.

Von Michael Knoll, Historiker und Soziologe

Mail an die Redaktion Michael Knoll ist Leiter des Berliner Büros der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung. Foto: Hertie-Stiftung/Silke Rabung

Heimat ist der Ort, in den ein Mensch hineingeboren wird und wo er seine früheste Sozialisation erfährt. Heimat prägt Identität, Charakter, Mentalität, Einstellungen und das Verständnis der Welt. Heimat ist auch dort, wo man dazu gehören darf und will. Die Ausschließlichkeit einer Heimat ist selten geworden.

Ohne Heimat kein gesellschaftlicher Zusammenhalt, ohne gesellschaftlichen Zusammenhalt nur individuelle Einsamkeit, so hat es jüngst der Bundesinnenminister geschrieben. Heimat ist vor allem die Art, wie wir leben. Den normativen Rahmen setzen Menschenrechte, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Gleichheit vor dem Gesetz, die Freiheit der Person und die Achtung der Rechte anderer. Wesentlich sind Werte wie Toleranz, Respekt, Solidarität. Die Vermittlung dieser Werte und der normativen Ansprüche an unser Gemeinwesen ist eine der relevantesten Aufgaben des Staates. Heimat kann nicht verordnet, sondern muss gelebt werden.

Heimat bündelt in einer globalisierten Welt die drängendsten politischen Herausforderungen. Herausforderungen, die sich aus einer offenen Zuwanderungsgesellschaft ergeben. Es geht um die eigene Herkunft wie die anderer, es geht um die Frage von Zugehörigkeit, Stabilität und Vertrautheit von und in einer Gesellschaft. Heimat arbeitet sich an Migration ab: An gesteuerter und ungesteuerter Wanderungen von Menschen, von superarmen oder superreichen Wirtschaftsflüchtlingen, von Gastarbeitern und Kriegsflüchtlingen sowie an der Migration von Kapital und Jobs. Migration und Heimat stellen automatisch die Fragen von Gerechtigkeit, Fremdheit, Identität und dem Streben nach Glück.

Heimat hat eine soziale Dimension. Gestärkt werden müssen diejenigen, die den Maschinenraum unserer Gesellschaft am Laufen halten. Erzieherinnen, Altenpfleger wie Ferdi Cebi, Lehrerinnen. Menschen, die Großes tun, für verdammt wenig Geld. Menschen, die der Gesellschaft menschlichen Mehrwert geben. Ein Heimatministerium muss die Gesellschaft in Gänze zusammenhalten. Es darf nicht nur für diejenigen da sein, die in der Not keinen Staat benötigen. Nimmt man diese Ansprüche ernst, muss ein Heimatministerium letztlich zu einem Ministerium für Neue Soziale Sicherheiten werden. Für alle Menschen, die diese Gesellschaft ihre Heimat nennen.

