Regensburg Newsblog: 3000 Klimastreiks weltweit Fridays for Future gehen nach einer Pause wieder auf die Straße. In Regensburg ist eine Demo mit 3500 Teilnehmern angemeldet.

Regensburg.„Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut“: Nach monatelanger Pause wegen der Corona-Pandemie zieht es Klimaschützer in aller Welt am Freitag wieder auf die Straßen. Rund um die Erde und bei Hunderten Aktionen in Deutschland wollen sie im Rahmen eines internationalen Klimaprotesttages wieder für mehr Tempo im Kampf gegen die Klimakrise demonstrieren.

Auch in Regensburg ist heute eine Klima-Demo angekündigt. Knapp 3500 Teilnehmer wurden laut Polizei angemeldet. Ab 17.30 Uhr wollen sie durch das Donaugelände ziehen.

3000 Klimastreiks weltweit

Die Klimabewegung Fridays for Future hat zum Aktionstag aufgerufen, nachdem die Proteste monatelang hauptsächlich im Internet stattgefunden hatten. Die Veranstalter versicherten, dass man sich an Schutzmaßnahmen gegen die Pandemie halten wolle.

Fridays for Future zufolge sind weltweit mehr als 3000 „Klimastreiks“ registriert, allein in Deutschland sind demnach mehr als 400 Demonstrationen geplant, darunter eine Mahnwache am Brandenburger Tor in Berlin.

Wie viele Teilnehmer das Ganze haben wird, lässt sich aufgrund der Pandemie vorab nur schwer einschätzen. Für die Veranstaltung am Brandenburger Tor sind den Organisatoren zufolge 10 000 angemeldet. (dpa)