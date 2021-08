Afghanistan Newsblog: Heute vier Evakuierungsflüge Die dritte Maschine mit evakuierten Deutschen und Ortskräften ist in Usbekistan gelandet. Heute folgen weitere Flüge.

Berlin.Die dritte Bundeswehr-Maschine mit aus Kabul evakuierten Deutschen und Ortskräften ist in der usbekischen Hauptstadt Taschkent gelandet. Das teilt die Bundeswehr via Twitter mit. Heute sind vier weitere Flüge nach Kabul vorgesehen, um einen am Vortag nicht durchgeführten Flug zu kompensieren.