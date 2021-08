Afghanistan Newsblog: Zweiter deutscher Flug startet Die zweite Evakuierungs-Maschine der Bundeswehr soll noch am Dienstagvormittag vom Usbekistan aus Richtung Kabul starten.

Taschkent.Die zweite Evakuierungs-Maschine der Bundeswehr soll noch am Dienstagvormittag vom usbekischen Taschkent aus Richtung Kabul starten. Der erste Evakuierungsflieger vom Typ A400M war am Montagabend unter dramatischen Umständen in der afghanischen Hauptstadt gelandet. Wegen der gefährlichen Lage am Flughafen konnte er nur sieben Menschen ausfliegen.(dpa)