Aussenansicht Niemals mehr Opfer sein Das Web ist voller Infos über Narzissmus und seine Ausprägungen. Der Fokus lag beim „Täter“. Wie sieht es mit Opfern aus?

Von Arne Salisch, Psychotherapeutischer Heilpraktiker

Regensburg.Als Daniel, Sandra und ich die „Narzissmus-Selbsthilfe-Deutschland“ gründeten, rechneten wir nicht damit, eine so große Resonanz zu erhalten. Wir wollten den Betroffenen einen Raum geben, in dem sie sich auf Augenhöhe mit anderen Betroffenen austauschen können. Und genau das geschah. Menschen, die seit Jahren in einer emotional missbräuchlichen (toxischen) Beziehung steckten, konnten das erste Mal offen darüber sprechen und Hilfestellung erhalten, die sie sonst nicht bekommen hätten.

Das Internet ist voller Informationen über Narzissmus und seine Ausprägungen. Der Fokus lag ganz beim „Täter“. Überall wurde gewarnt vor Narzissten. Selten wurden Wege zur Heilung beschrieben. Kaum wurde erwähnt, was von den Betroffenen unternommen werden kann, um aus der Hilflosigkeit in die Handlung zu kommen. Der No-Contact erschien als einzige Möglichkeit, dem Ganzen zu entrinnen. Jemand, der über viele Jahre in einer Beziehung steckt, kann aber nicht so einfach den Kontakt abbrechen, schon gar nicht, wenn Kinder im Spiel sind.

Überfüllte Selbsthilfegruppen

In kurzer Zeit waren die Selbsthilfegruppen überfüllt. Es gründeten sich in mehreren Städten Deutschlands aufgrund unserer Initiative weitere Gruppen. Inzwischen bieten wir telefonische Beratungen an, die gut angenommen werden.

Bei der Aufarbeitung der Problematik ist es notwendig, dass der/die Betroffene seine Eigenanteile an der Gestaltung der Beziehung erkennt und realisiert, dass beide Partner jeweils eine andere Seite der Medaille darstellen. Ohne Selbstverantwortung zu entwickeln, rutscht das „Opfer“ immer wieder in die gleiche Art Beziehung. Spätestens die Befreiung aus einer toxischen Beziehung geht nicht ohne Selbstverantwortung. Wenn wir für unsere Wunden schon nicht verantwortlich sind, für die Heilung können wir jedoch selbst etwas tun.

Häufig sind sehr früh erlernte Verhaltensmuster verantwortlich dafür, dass in verschiedenen Lebensbereichen Menschen angezogen werden, die diese Muster bedienen. Wir haben, basierend auf den Erfahrungen der Selbsthilfegruppen, der Arbeit mit dem inneren Kind und erprobten psychotherapeutischen Verfahren ein Coaching und Therapieprogramm entwickelt, mit dem schon vielen Menschen geholfen werden konnte.

Der Autor ist Mitbegründer der Initiative „Narzissmus-Selbsthilfe-Deutschland“.

Die Außenansicht gibt die subjektive Meinung des Autors wieder und nicht unbedingt die der Redaktion.