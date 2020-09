Aussenansicht Niemand soll sich an Suiziden bereichern Die geschäftsmäßige Assistenz zur Selbsttötung ist wieder straffrei. Doch statt Palliativmedizinern bräuchte es Psychologen.

von Eugen Brysch, Patientenschützer

Merken

Mail an die Redaktion Der Autor Eugen Brysch ist Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz. Foto: Patientenschutz/Leinwand/Deutsche Stiftung Patientenschutz

Die geschäftsmäßige, auf Wiederholung angelegte Suizidassistenz ist seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 25. Februar wieder straffrei. Deshalb kann die organisierte Unterstützung bei der Selbsttötung nicht mehr grundsätzlich verboten werden. Die Karlsruher Richter haben dem Gesetzgeber freigestellt, praktische Regelungen zum Schutz des Selbstbestimmungsrechts der Suizidwilligen festzulegen. Alters- und Leidenskriterien dürfen dabei keine Rolle spielen.

Doch genau diese Priorisierung der menschlichen Autonomie wird in der ethisch-politischen Diskussion oft ignoriert. Anders als bei den Bundesverfassungsrichtern liegt das Augenmerk in der Debatte fast ausschließlich auf körperlich schwer Erkrankten und Sterbenden. Kaum beachtet werden hingegen lebenssatte oder pflegebedürftige Menschen und Suizidwillige mit einer langjährigen psychischen Erkrankung. Sie alle sind nicht todgeweiht. Hier sind keine Palliativmediziner, sondern Psychologen und Psychotherapeuten gefragt.

„Sie alle sind nicht todgeweiht. Hier sind keine Palliativmediziner, sondern Psychologen und Psychotherapeuten gefragt.“



Wer bei einer Neuregelung der Suizidassistenz also nur auf den Ausbau palliativer Therapie-Angebote und Hospizbegleitung setzt, hat seine Hausaufgaben nicht gemacht. Auch ist abzulehnen, dass die Rolle des Arztes ins Gegenteil verkehrt wird – vom Heiler und Begleiter zum Tötungshelfer.

Die Deutsche Stiftung Patientenschutz schlägt einen neuen Paragraphen 217 im Strafgesetzbuch vor, der sich eng am Karlsruher Urteil orientiert und den Schutz des Selbstbestimmungsrechts in den Mittelpunkt stellt. Es besteht kein Zweifel daran, dass sich niemand an der Hilfe zur Selbsttötung finanziell bereichern darf. Daher muss die gewerbsmäßige Suizidassistenz erneut unter Strafe gestellt werden.

„Eine staatlich legitimierte Hilfestellung bei der Selbsttötung setzt eine fatale Dynamisierung in Gang.“



Ebenso ist hier eine Finanzierung durch die Krankenkassen eindeutig auszuschließen. Bei der geschäftsmäßigen, also organisierten und wiederholten Suizidhilfe muss auf jeden Fall verhindert werden, dass die Selbsttötung zu einer selbstverständlichen Therapieoption wird. Deshalb verbietet sich die Einführung einer bereits von vielen geforderten Beratungspflicht. Denn eine staatlich legitimierte Hilfestellung bei der Selbsttötung setzt eine fatale Dynamisierung in Gang. Wer das will, muss zehntausend zusätzliche Selbstmorde verantworten. Außerdem wird dadurch auch kein harter Suizid verhindert.

Die Außenansicht gibt die subjektive Meinung des Autors wieder und nicht unbedingt die der Redaktion.