Ostsee-Pipeline Nord Stream 2: Bau geht weiter Der Bau der deutsch-russischen Gaspipeline ist am Freitag wieder aufgenommen worden. US-Regierung droht mit Sanktionen.

Mail an die Redaktion Rohre für die Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 werden auf dem Gelände des Hafens Mukran bei Sassnitz gelagert. Der Hafen Mukran auf Rügen gilt als wichtigster Umschlagplatz für den Bau der Pipeline, deren Fertigstellung die USA unterbinden wollen. Foto: Stefan Sauer/dpa

Sassnitz.Der Bau der deutsch-russischen Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 ist am Freitag wieder aufgenommen worden. Das sagte ein Sprecher von Nord Stream 2 der Deutschen Presse-Agentur. Die US-Regierung will die Vollendung der zum großen Teil fertigen Gasleitung verhindern und droht mit Sanktionen für Firmen, die an dem Projekt beteiligt sind. (dpa)