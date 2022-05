Landtagswahl NRW: CDU und Grüne nehmen Sondierungsgespräche auf Nun ist es offiziell: CDU und Grüne wollen in Nordrhein-Westfalen gemeinsam regieren. Die Sondierungsgespräche sollen in der kommenden Woche beginnen.

dpa

Mail an die Redaktion Die CDU ist aus den Landtagswahlen in NRW als stärkste Partei hervorgegangen. Foto: Michael Kappeler/Michael Kappeler/dpa

Düsseldorf.CDU und Grüne wollen kommende Woche Sondierungsgespräche über eine mögliche Koalition in Nordrhein-Westfalen aufnehmen. Gremien beider Parteien hätten sich am Sonntag dafür ausgesprochen, wie CDU und Grüne am Abend mitteilten.