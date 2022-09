Mediengruppe Bayern exklusiv NRW-Ministerpräsident Wüst beklagt in Energiepolitik Fokus des Kanzlers und Vize-Kanzlers von Thomas Vitzthum

Der Ministerpräsident Nordrhein-Westfalens, Hendrik Wüst (CDU), beklagt in der Energiepolitik einen Fokus der Bundesregierung auf den Norden Deutschlands.

Er sagte im Interview mit den Zeitungen der Mediengruppe Bayern (Montag): „Der Fokus der Bundesregierung ruht zu einseitig auf dem Norden des Landes. Auch Nordrhein-Westfalen wünscht sich mehr Augenmerk auf die Belange unseres energieintensiven Industriestandorts.“ Für das Bundesland sei die Energieversorgung aus dem Westen, von den belgischen und niederländischen Seehäfen von besonderem Interesse. „Die Nordsee ist uns von dieser Seite her näher als die deutschen Seehäfen. Wir werben bei der Bundesregierung seit Wochen darum, die Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit Belgien stärker zu nutzen. Die Regierung lässt hier eine Chance ungenutzt, schnell Gas und später Wasserstoff zu importieren. Diese Zurückhaltung muss beendet werden.“







Auf die Frage, wie er sich diese Zurückhaltung erkläre, sagte Wüst: „Der Kanzler und der Vize-Kanzler – beide Norddeutsche übrigens – setzen aktuell voll auf die neuen LNG-Terminals an der deutschen Küste. Wir müssen aber Industrieländer wie Nordrhein-Westfalen und auch Bayern auf dem kürzesten Wege mit neuen Energielieferungen versorgen. Und da sind uns die Nachbarn in Belgien näher.“

Kernkraftwerke: Pragmatismus und Ideologiefreiheit gefordert

Mit Blick auf die deutschen Kernkraftwerke forderte Wüst eine „pragmatische Politik“. Auf die Frage, ob auch die drei zuletzt abgeschalteten Reaktoren wieder fit gemacht werden sollten, sagte Wüst: „Wenn die Situation so schwierig ist, wie sie der Bundeswirtschaftsminister beschreibt, ist Pragmatismus und Ideologiefreiheit gefordert. Versorgungssicherheit muss jetzt oberste Priorität haben. Eine grundsätzliche Laufzeitverlängerung ist aber eine ganz andere Debatte.“

Einen Gaspreis-Deckel lehnte Wüst ab. „Ich halte nichts vom Prinzip, überall einfach staatlich einen Deckel aufzusetzen. Wir müssen bei der Entstehung der hohen Preise ansetzen. Das bedeutet, wir brauchen in einer solch schwierigen Situation neue Lieferbeziehungen und maximalen Pragmatismus, was die Stromerzeugung angeht.

Das autorisierte Interview im Wortlaut:

Herr Wüst, testen wir mal Ihre Bierzelt-Tauglichkeit: Heißt es der Maß, die Maß oder das Maß?

Hendrik Wüst: (nach kurzer Irritation). Die Maß. Wie kann man da nur auf andere Ideen kommen?

Daran sind schon ganz andere gescheitert. Ist Ihr Auftritt auf dem Gillamoos in Abensberg bereits eine Wahlkampfhilfe für den bayerischen Ministerpräsidenten?

Wüst: Es ist eine große Ehre und auch eine große Freude für mich, da zu sein. Markus Söder kenne ich lange und ich schätze ihn sehr. Bayern wird gut regiert. Da gibt es auch keine zwei Meinungen. Modernität hat in der CSU Tradition. Ich schätze, wie in Bayern über so viele Jahre Pragmatismus, der auf einem stabilen Wertefundament baut, zu einer guten Politik führt. Markus Söder ist ein moderner Politiker, er weiß, dass die Lösungen der Herausforderungen von heute Forschung, Entwicklung und Innovationen sind.

Ist es auch Ausweis eines modernen, pragmatischen Politikers, dass er seine Meinungen und Ansichten je nach Bedarf ändert?

Wüst: Niemand ist davor gefeit, jeden Tag ein bisschen klüger zu werden. Wenn man einem Politiker daraus einen Vorwurf macht, entlarvt einen das eher als verbohrt und klingt schon arg nach Wahlkampf.

Söder beklagt, die Ampel-Koalition lasse Bayern mit seinen Energieproblemen im Stich. Haben Sie ebenfalls diesen Eindruck?

Wüst: Ich teile diese Beobachtung. Der Fokus der Bundesregierung ruht zu einseitig auf dem Norden des Landes. Auch Nordrhein-Westfalen wünscht sich mehr Augenmerk auf die Belange unseres energieintensiven Industriestandorts. Für uns ist die Energieversorgung aus dem Westen, von den belgischen und niederländischen Seehäfen von besonderem Interesse. Die Nordsee ist uns von dieser Seite her näher als die deutschen Seehäfen. Wir werben bei der Bundesregierung seit Wochen darum, die Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit Belgien stärker zu nutzen. Die Regierung lässt hier eine Chance ungenutzt, schnell Gas und später Wasserstoff zu importieren. Diese Zurückhaltung muss beendet werden.

Wie erklären Sie sich diese Zurückhaltung?

Wüst: Der Kanzler und der Vize-Kanzler – beide Norddeutsche übrigens – setzen aktuell voll auf die neuen LNG-Terminals an der deutschen Küste. Wir müssen aber Industrieländer wie Nordrhein-Westfalen und auch Bayern auf dem kürzesten Wege mit neuen Energielieferungen versorgen. Und da sind uns die Nachbarn in Belgien näher.

Die CSU kämpft für die Verlängerung der Kernkraftwerkslaufzeiten. Sie will auch die drei zuletzt abgeschalteten Reaktoren wieder fit machen lassen. Die Anlagen stehen in Schleswig-Holstein und Bayern. Sind Sie dafür, sie für alle Eventualitäten vorzuhalten?

Wüst: Wenn die Situation so schwierig ist, wie sie der Bundeswirtschaftsminister beschreibt, ist Pragmatismus und Ideologiefreiheit gefordert. Versorgungssicherheit muss jetzt oberste Priorität haben. Eine grundsätzliche Laufzeitverlängerung ist aber eine ganz andere Debatte.

Spielt bei der Entscheidung der Strompreis eine ebenso entscheidende Rolle wie die Versorgungssicherheit?

Wüst: Die Kapriolen auf dem Strommarkt sind riesig. Wir können nicht davon ausgehen, dass wir zu den alten Strompreisen zurückkehren werden. Das Thema Strompreise ist von enormer Bedeutung, für die Wirtschaft, für Arbeitsplätze und die soziale Sicherheit. Deshalb kann es nicht nur um Versorgungssicherheit gehen. Die Preise müssen sinken und stabil gehalten werden. Es ist absolut richtig, die Strommarktregulierung zu verändern. Nicht mehr das teuerste Kraftwerk darf den Preis definieren. Ich unterstütze den Bundeswirtschaftsminister in diesem Punkt ausdrücklich. Er muss schnell handeln.

Sollte der Gaspreis gedeckelt werden? Und der Staat den Rest übernehmen?

Wüst: Ich halte nichts vom Prinzip, überall einfach staatlich einen Deckel aufzusetzen. Wir müssen bei der Entstehung der hohen Preise ansetzen. Das bedeutet, wir brauchen in einer solch schwierigen Situation neue Lieferbeziehungen und maximalen Pragmatismus, was die Stromerzeugung angeht. Nordrhein-Westfalen leistet hier auch einen großen Beitrag zur Versorgungssicherheit, indem wir bereit sind, Kohlekraftwerke aus der Reserve zu holen – trotz des erklärten Ziels, 2030 aus der Kohleverstromung aussteigen zu wollen.

Über Monate wurde nun aufgeregt in der Bundesregierung über ein Entlastungspaket diskutiert. Wie bewerten Sie die Beschlüsse?

Wüst: „Wenn die Länder mit bezahlen sollen, müssen sie auch mit entscheiden können. Denn dieses Paket muss jetzt endlich mal sitzen und Rentnerinnen und Rentner, Studierende und Sozialleistungsempfänger und kleine und mittlere Einkommen sowie energieintensive Wirtschaft effektiv entlasten. Da gibt es noch viele offene Fragen. Darüber sollte sehr zeitnah bei einer Ministerpräsidentenkonferenz mit dem Bundeskanzler beraten werden.“

Muss es nun darum gehen, Ruhe in die Gesellschaft zu bringen?

Wüst: Der Streit in der Ampel muss beendet werden, es muss Schluss sein mit Schwarzmalerei. Wir sind als Politik aufgerufen, einen Beitrag zur Linderung der Probleme zu leisten und sie zu lösen. Die Menschen erwarten von uns keine Hexerei. Sie erwarten von uns, dass wir unsere Arbeit machen und unserer Verantwortung gerecht werden. Die Ampel streitet zu viel und erzeugt damit genau die Verunsicherung, die sie anschließend beklagt. Ich habe mich auch über viele Vorschläge gewundert, wie kürzer zu duschen oder einen Waschlappen zu benutzen. Sparsam zu sein ist richtig. Solche Ratschläge undifferenziert an alle zu richten, von denen ja viele schon jetzt sehr sparsam sind, damit tue ich mich schwer. Ein Politiker, der kein Problem hat, die Energiepreise zu zahlen, sollte keinem Menschen mit kleiner Rente erklären, wie Energiesparen geht.

Sie führen in NRW eine Koalition mit den Grünen. Bisher ohne vergleichbare Friktionen wie sie die Ampel im Bund hat. Ist Schwarz-Grün krisentauglicher?

Wüst: In Nordrhein-Westfalen haben wir in den ersten Wochen gezeigt, wie es ordentlich laufen kann. Da wächst etwas zusammen, das Potenzial auch über Nordrhein-Westfalen hinaus hat. Klar ist, auch Koalitionen werden nach jeder Wahl im Lichte des Ergebnisses neu ausgelotet.

Inzwischen gibt es vier Koalition mit diesen Farben, die deutliche Mehrheit in den Ländern. Sie hätten im Bundesrat eine Verhinderungsmehrheit. Werden Sie sich unter den schwarz-grünen Ländern in Zukunft enger abstimmen?

Wüst: Im Vordergrund unseres Handelns im Bundesrat steht das Wohl unseres Landes. Wir werden eine konstruktive Rolle spielen, keine taktische. Der Bundesrat sollte nicht für parteipolitische Spielchen missbraucht werden.

Die CDU trifft sich Ende der Woche zum Parteitag in Hannover. Da geht es vor allem um die Frauenquote in der Partei. Hätten Sie lieber über Inflation, Wirtschaftskrise, Krieg diskutiert?

Wüst: Der Parteitag wird Raum für viele Themen geben. Ich unterstütze die Bundespartei bei der stufenweisen Einführung einer Quote. Das ist ein praktikabler Vorschlag, den wir diskutieren werden. Im Vordergrund unseres Parteitages muss aber die Frage stehen, wie sich die Menschen das normale Leben noch leisten können. Unsere inhaltlichen Unterschiede zum Ampel-Chaos müssen im Vordergrund stehen.

CDU-Vize Carsten Linnemann hat im Interview mit unserer Zeitung kritisiert, dass Deutschland sich zu wenig den Folgen der Corona-Pandemie im Bildungsbereich widme. Es fehlen 40 000 Lehrer. Allein in NRW waren im Juli 4400 Stellen nicht besetzt. In Bayern weiß man nicht, wie viele fehlen werden. Verspielt die Politik die Zukunft unserer Kinder?

Wüst: Die Zukunft unserer Kinder ist die Zukunft unseres Landes. Die hängt auch von guten und engagierten Lehrerinnen und Lehrern ab. Wir müssen und werden den Beruf noch attraktiver machen. Den Abiturienten rufe ich zu: Der Lehrerberuf ist ein großartiger, ein wertvoller Beruf. Hier kann man wirklich die Zukunft des Landes prägen. Wir werden in Nordrhein-Westfalen die Besoldung verbessern. Als Ausdruck realer Wertschätzung. Das kann ich nur als Vorbild für andere Länder empfehlen.

Der Mangel begründet sich auch damit, dass viele Pädagogen nur noch Teilzeit arbeiten wollen. Muss der Staat als Arbeitgeber dies notfalls untersagen?

Wüst: Wir können niemanden zum Vollzeit arbeiten zwingen, das wollen wir auch nicht. Bevor wir Menschen ganz verlieren, müssen wir ihnen die Möglichkeit zu Teilzeit geben. Aber wir müssen uns darauf einstellen, dass diese Quoten steigen. Das heißt, es müssen mehr Lehrer ausgebildet werden. Bei jenen, die im Schuldienst sind, müssen wir Überlastung gezielt vorbeugen.

Haben wir die Folgen der Pandemie in der Schule unterschätzt?

Wüst: Unsere Kinder haben viel verpasst und auf sehr vieles verzichtet. Mit großem Aufwand wird jetzt aufgeholt. Wir müssen aber so ehrlich sein und sagen, dass einiges auch unwiederbringlich ist. Kinder, die am Beginn der Pandemie 12 Jahre alt waren, haben sich anders entwickelt als 12-Jährige früherer Jahrgänge. Diesen heutigen 15-Jährigen müssen wir noch besser zuhören. Wir müssen in den nächsten Monaten der Pandemie alles daransetzen, Schulen und Kitas offenzuhalten und einen normalen Betrieb ermöglichen.