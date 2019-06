Gesundheit Nur jeder Zweite hält Organspendesystem für gerecht Nur die Hälfte der Bundesbürger hält das Organspendesystem in Deutschland für gerecht.

Merken

Mail an die Redaktion Über das Organspendesystem in Deutschland wird viel debattiert. Foto: Marie Reichenbach

Berlin.Mit 36 Prozent denkt hingegen über ein Drittel, dass es ungerecht sei. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des Instituts Kantar im Auftrag der Deutschen Stiftung Patientenschutz.

Die Ergebnisse lagen der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vor. Bei den Befragten über 60 Jahre halten sogar 44 Prozent das Organspendesystem nicht für gerecht.

An diesem Samstag eröffnet Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) in Kiel den bundesweiten Tag der Organspende unter dem Motto „Richtig. Wichtig. Lebenswichtig.“

Was für gerecht oder nicht gerecht gehalten wird, wurde nicht näher erfragt. In der öffentlichen Debatte war in den vergangenen Jahren unter anderem immer wieder die Verteilung der Spenderorgane.

Der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, sagte: „Das Vertrauen in die Gerechtigkeit ist eine Voraussetzung für eine positive Stimmung bei der Organspende.“ Immer noch lägen aber Verteilungskriterien, Organisation und Durchführung sowie die Kontrolle bei den privatrechtlichen Akteuren der Selbstverwaltung, kritisierte er. Selbst die beiden aktuell vorgestellten Gesetzentwürfe ließen die Gerechtigkeitsfrage außer Acht.

Mit diesen konkurrierenden Entwürfen streben Bundestagsabgeordnete eine Neuregelung an. Eine Gruppe um Spahn sieht vor, dass alle Volljährigen automatisch als Organspender gelten, außer man widerspricht. Eine andere Gruppe will, dass alle Bürger mindestens alle zehn Jahre beim Ausweis-Abholen auf das Thema Organspende angesprochen werden. Derzeit müssen mögliche Spender aktiv zugestimmt haben, bevor ihnen Organe entnommen werden können.

„Eine Organspende ist größtmögliche Solidarität“, schreibt Spahn in einem Gastbeitrag für die „Passauer Neue Presse“. „Man ermöglicht jemand anderem weiterzuleben.“ Er warb darin erneut für sein Konzept.