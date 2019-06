Wahl Obamas Erben dringend gesucht Selten gab es so viele Demokraten, die sich um die Nominierung ihrer Partei als Präsidentschaftskandidat bewerben.

Von Thomas Spang

2008 eroberte Barack Obama für die Demokraten das Weiße Haus. Am 3. Februar 2020 beginnen bei den Demokraten die Vorwahlen. Wer darf Donald Trump herausfordern.

Joe Biden, 76 Jahre, ehemaliger Vize-Präsident der USA

Zwei vergebliche Anläufe um die Präsidentschaftswahlen-Nominierung hat der Vizepräsident Barack Obamas bereits hinter sich. Im Unterschied zu den Kandidaturen 1998 und 2008 geht der langjährige Senator aus dem US-Bundesstaat Delaware diesmal als einer der Favoriten ins Rennen. Er präsentiert sich als legitimer Erbe Obamas, dem er acht Jahre lang loyal zur Seite stand. Das andere starke Argument für eine Biden-Nominierung ist seine Verankerung in dem weißen Arbeitermilieu, das die Demokraten im Rostgürtel und Mittleren Westen zurückgewinnen müssen. Als „Elder Statesman“ bietet Biden einen klaren Kontrast zu dem leicht aufbrausenden Donald Trump. Der volksnahe „Joe“ empfiehlt sich als freundliche und verlässliche Alternative zu dem Chaos des Wutpräsidenten. Problematisch könnte sein Alter sein. Biden wäre mit 78 Jahren der älteste Präsident der US-Geschichte. Sein zuletzt in den Blick gerücktes Verhalten gegenüber Frauen, aber auch seine inhaltlichen Positionen erwecken den Eindruck, der Zentrist befinde sich nicht mehr so ganz im Einklang mit seiner Partei. Nicht wenige Analysten glauben, Biden habe den Zug ins Weiße Haus verpasst, als er 2016 zugunsten Hillary Clintons auf eine Kandidatur verzichtete.

Bernie Sanders, 77 Jahre, Senator Vermont

Der Zweitplatzierte der Vorwahlen 2016 hat es geschafft, seine Anhänger bei der Stange zu halten. Er ist wie Biden bei allen Amerikanern bekannt und erfreut sich Unterstützung in der weißen Arbeiterschaft. Seine Strategie zielt darauf ab, gezielt Wähler Donald Trumps zu umwerben. Geblieben ist auch seine Außenseiter-Haltung, mit der er sich als Kandidat empfiehlt, der nicht die Interessen des Establishments vertritt. „Bernie“ wäre bei Amtsantritt noch ein Jahr älter als „Joe“, hat aber im Gegensatz zu diesem bewiesen, auch junge Wähler ansprechen zu können. Dank seiner kompromisslosen linken und progressiven Positionen, geniest er breite Unterstützung bei den 19- bis 39-Jährigen. Trotz seiner Niederlage gegen Clinton sieht sich Sanders heute als Sieger, weil er die Partei zwang, die Regeln der parteiinternen Kandidatenauswahl zu ändern. Heute haben die Funktionäre bei den Vorwahlen weniger Einfluss als in der Vergangenheit. Zudem setzte er eine Reihe inhaltlicher Positionen durch. Die Forderungen nach „einer Krankenkasse für alle“, kostenloser Universitätsbildung und klaren Positionen zum Klimawandel gehören heute zum Standardrepertoire der demokratischen Präsidentschaftsbewerber.

So wählen die Demokraten Die Vorwahlen: Die Demokraten wählen ihren Spitzenkandidaten für die Präsidentschaftswahlen bei innerparteilichen Vorwahlen. Insgesamt werden in den 50 US-Bundesstaaten rund 80 Prozent der jeweiligen Parteitagsdelegierten bei „Primaries“ gewählt.

Der Auftakt: Die ersten Primaries finden traditionell in dem Neuengland-Staat New Hampshire statt, 2020 am 11. Februar. Die verbleibenden 20 Prozent gehen aus „Caucuses“ hervor. Im Unterschied zur klassischen „Primary“, bei der die Wähler in Wahllokalen ihre Stimme abgeben, verlangt ein „Caucus“ nicht nur physische Präsenz, sondern auch aktive Teilnahme. Hier macht Iowa am 3. Februar den Auftakt. Nicht die Zahl der Delegierten macht die ersten Vorwahlen in Iowa und New Hampshire so wichtig, sondern der atmosphärische Einfluss auf die nachfolgenden Entscheidungen.

Weitere Termine: Über Nacht kann ein Kandidat USA-weit bekannt werden oder aus dem Rennen ausscheiden. Es folgen die ersten Vorwahlen im Westen in Nevada (13. Februar 2020) im Süden in South Carolina (22. Februar 2020). Am sogenannten Super-Dienstag wird in zwölf Bundesstaaten sowie im Ausland gewählt. Gewöhnlich hat sich das Feld zu diesem Zeitpunkt soweit gelichtet, dass ein Spitzenreiter feststeht. In seltenen Fällen geht es weiter bis zum Ende, das der District of Columbia am 16. Juni markiert.

Die Krönung: Wer die erforderliche Mehrheit der Deligierten hat, wird dann auf dem Krönungsparteitag vom 13. bis 16. Juli in Milwaukee im US-Bundesstaat Wisconsin als Kandidat gekürt.

Kamala Harris, 54 Jahre, Senatorin Kalifornien

Die Tochter eines Professors aus Jamaika und einer Krebsforscherin aus Indien verkörpert denselben Appeal wie Barack Obama 2008. Wie dieser ging auch Kamala Harris zu Eliteschulen und machte als Juristin eine politische Blitzkarriere als erste farbige Chefanklägerin des größten US-Bundesstaats Kalifornien und ist nun deren Senatorin. Harris fiel im Kongress wiederholt durch ihre messerscharfen Befragungen von Angehörigen der Trump-Regierung auf. Mit viel Charisma und Charme schlägt sie eine Brücke zwischen Zentristen und Progressiven in der Partei. Wobei sie inhaltlich eher linke Positionen bezieht. Sie fordert ein öffentliches Gesundheitssystem für alle, verspricht notfalls im Alleingang schärfere Beschränkungen beim Waffenbesitz durchzusetzen und unterstützt die Amtsenthebung Trumps. Im Unterschied zu Biden und Sanders bedient sie den Wunsch an der Basis der Demokraten, endlich eine Frau ins Weiße Haus zu schicken. Zudem stünde sie für einen Generationenwechsel. Ihre Stärken könnten sich bei der Klientel, die Trump gewählt hat, allerdings als Nachteil erweisen. Frauenfeindlichkeit und Rassismus sind dort nicht fremd.

Elizabeth Warren, 69 Jahre, Senatorin Massachusetts

Die andere aussichtsreiche Kandidatin im Rennen hat etwas, das Harris fehlt. Sie stammt aus denselben kleinen Verhältnissen, aus denen viele der Anhänger Donald Trumps kommen. Sie wuchs als eines von vier Kindern in Oklahoma auf. Lizz war gerade zwölf Jahre alt, als ihr Vater einen schweren Herzinfarkt erlitt. Ihre Mutter versuchte die Familie mit einem Mindestlohn-Einkommen bei Sears durchzubringen, während Arztrechnungen sie in die Armut stürzten. Warren selber verkörpert den amerikanischen Traum, der heute für viele nicht mehr erreichbar scheint. Sie arbeitete sich aus den kleinen Verhältnissen zur Rechtsprofessur an der Harvard Law School hoch. 2012 kandidierte sie für den Senat und vertritt Massachusetts seitdem im Kongress. Warren warf unter den Favoriten im demokratischen Bewerberfeld als erste ihren Hut in den Ring. Die linke Politikerin sprudelt nur so vor neuen Ideen, die den Zugang zu kostenloser Bildung, bezahlbarer Krankenversicherung, Elternurlaub und eine Umverteilung der gesellschaftlichen Lasten von unten nach oben zum Thema machen. Geschadet hat Warren die Kontroverse um ihre angeblich indigene Herkunft. Trump macht sich über sie als „Pocahontas“ lustig, weil ein DNA-Test ergab, dass sie nur zu einem verschwindenden Bruchteil die Gene amerikanischer Urbewohner in sich trägt.

Beto O’Rourke, 46 Jahre, ehemaliger Kongressabgeordneter. El Paso

Der ehemalige Punk-Musiker, IT-Unternehmer und Kongressabgeordnete der Grenzstadt El Paso ist einer der beiden „Wunderjungen“ im Bewerberfeld. Jung, dynamisch und charismatisch spricht er so ein breites Publikum an, dass „Beto“ im vergangenen Jahr im tief-republikanischen Texas fast den amtierenden Senator Ted Cruz geschlagen hätte. Trump hat O’Rourke bereits als potentielle Gefahr identifiziert. Im Unterschied zu den anderen Kandidaten aus der Spitzengruppe hat er große Teile seines Lebens in der Grenzregion zu Mexiko verbracht, spricht fließend Spanisch und versteht Einwanderungspolitik nicht nur aus der Theorie heraus. Nicht zuletzt deshalb ist er ein Befürworter offener Grenzen und freien Handels. Kritiker halten ihm vor, nicht genügend konkret mit seinen Vorschlägen zu sein. O’Rourke setzt auf einen Persönlichkeits-Wahlkampf, der ihm bereits Rekordsummen an Kleinspenden eingetragen hat.

Peter Buttigieg, 37 Jahre, Bürgermeister South Bend Indiana

Buttigieg ist der jüngste Kandidat in der Spitzengruppe und konkurriert mit Beto um die Auszeichnung des „Wunderjungen“ der Partei. Gewiss hat er wie dieser Ausstrahlung, rhetorisches Talent und Neuigkeitswert. Als offen schwuler Kandidat repräsentiert er eine neue Generation an Politikern, die selbstbewusst zu Geschlecht, Rasse und Herkunft stehen. Der Sohn einer Akademiker-Familie mit Wurzeln in Malta spricht sieben Sprachen, hat Abschlüsse aus Harvard und Oxford, diente den US-Streitkräften als Geheimdienstoffizier in Afghanistan und regiert bereits seit sieben Jahren als Bürgermeister der mittelgroßen Stadt South Bend in Indiana. Buttigieg verkauft sich als Moderater, der die Werte des Mittleren Westens nach Washington bringen will. Ein Pragmatiker. Als jüngster im Feld grenzt sich „Mayor Pete“ von Biden und Sanders ab, indem er auf einen Generationenwechsel in der Politik pocht.

