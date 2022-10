Vereinigte Staaten Obamas haben bereits in den US-Zwischenwahlen abgestimmt Selten war die Mandate im US-Kongress so hart umkämpft wie bei den diesjährigen Midterm Elections. Schon jetzt manche Amerikaner ihre Stimmen abgeben - der Ex-Präsident und seine Frau machen es vor.

dpa

Merken

Mail an die Redaktion Ex-US-Präsident Barack Obama und die ehemalige First Lady Michelle Obama geben in Chicago ihre Stimmen für die Zwischenwahlen ab. Foto: Charles Rex Arbogast/Charles Rex Arbogast/AP/dpa

Ex-US-Präsident Barack Obama schüttelt die Hand einer Wahlhelferin in Chicago, bevor er seine Stimme für die Midterm Elections abgibt. Foto: Charles Rex Arbogast/Charles Rex Arbogast/AP/dpa

Washington.Drei Wochen vor den Zwischenwahlen in den USA haben der ehemalige US-Präsident Barack Obama und seine Frau Michelle bereits gestern ihre Stimmen abgegeben.

Der Ex-Präsident postete ein Bild auf Twitter, das die beiden in einem Wahllokal in ihrer Heimat Chicago im US-Bundesstaat Illinois zeigt. Dazu schrieb er: „Michelle und ich haben heute vorzeitig unsere Stimme abgegeben. Jetzt sind Sie dran.“ Er ermunterte die Menschen in den USA, ihre Wählerregistrierung zu überprüfen und die Stimmabgabe zu planen - entweder vorzeitig oder am Wahltag.

Michelle and I voted early today. Now it’s your turn. Check your voter registration or update it at https://t.co/XdZz4dhFSr, then make a plan to vote early or on Election Day. Because every vote matters. pic.twitter.com/b5vB4yjYbx — Barack Obama (@BarackObama) October 17, 2022

In einigen US-Bundesstaaten können die Wahlberechtigten schon jetzt im Wahllokal abstimmen. Das Angebot richtet sich etwa an diejenigen, die am Wahltag keine Zeit haben. Die Wahlen in den USA finden traditionell an dem Dienstag nach dem ersten Montag im November statt.

Bei den anstehenden Kongresswahlen am 8. November, in der Mitte der Amtszeit von Präsident Joe Biden, werden in den USA alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus und etwa ein Drittel der Sitze im Senat neu vergeben. Ebenso stehen in zahlreichen Bundesstaaten Gouverneurswahlen an.