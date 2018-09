Agrar Oberpfälzer Bauern auf den Barrikaden Schweinezüchter protestieren vor dem Bundesrat. Doch der stimmt gegen eine betäubungslose Kastration von Ferkeln.

Von Reinhard Zweigler

Mail an die Redaktion Protest in Berlin: Landwirte demonstrieren für die Ferkelkastration mit örtlicher Betäubung. Foto: Wolfgang Kumm/dpa

Berlin.Früh um halb drei haben sich Josef Wutz, der Bezirksvorsitzende des Oberpfälzer Bauernverbandes, und ein paar Dutzend Berufskollegen aus dem gesamten Freistaat am Freitagmorgen auf den Weg nach Berlin gemacht. Die Stimmung vor dem gut gesicherten Gebäude des ehemaligen Preußischen Herrenhauses in der Leipziger Straße, heute Sitz der Länderkammer, ist angespannt. Im Bundesrat soll darüber abgestimmt werden, ob die Übergangsfrist für das betäubungslose Kastrieren männlicher Ferkel noch einmal verlängert werden soll oder nicht. Laut einem Beschluss des Bundestages vor bereits fünf Jahren soll die betäubungslose Kastration von Ferkeln zum 31. Dezember 2018 beendet werden.

Der Eingriff wird bei wenige Tage alten Ferkeln vorgenommen, um den von vielen Verbrauchern als störend empfundenen Ebergeruch beim Erhitzen des Fleisches auszuschließen. Sogenanntes „Stinkerfleisch“ würde kein Metzger, kein Schlachthof, kein Handelsunternehmen abnehmen.

Meinungen prallen aufeinander



Vor dem Bundesrat prallen die Meinungen derweil hart aufeinander. Denn gleichzeitig mit den bayerischen Landwirten demonstriert auch der Deutsche Tierschutzbund – und zwar gegen eine erneute Fristverlängerung. Einige junge Leute tragen rosa Ferkel-Masken vor dem Gesicht und fordern auf Plakaten ein „Ende der Tierquälerei“. Tierschutzbund-Präsident Thomas Schröder erklärt vor einer Fernsehkamera, dass der Bundestag seinerzeit das Gesetz „ordnungsgemäß beschlossen“ habe. Das müsse nun auch weiterhin gelten. Ab dem 1. Januar 2019 müsse endlich Schluss sein mit dem betäubungslosen Kastrieren von Ferkeln. „Schmerzausschaltung ist nach diesem Gesetz Pflicht. Alles andere wäre Verrat am Tierschutz und ein Verrat am Staatsziel Tierschutz“, sagt Schröder.

Auch Bauern gegen Tierquälerei



Bei den angereisten Landwirten trifft der Chef des Tierschutzbundes damit allerdings nicht auf Zustimmung. Im Gegenteil. Josef Wutz meint aufgebracht: „Die Landwirte verschließen sich Veränderungen nicht. Auch wir setzen auf mehr Tierschutz.“ Allerdings seien die bislang angebotenen Methoden zu einer möglichst schmerzlosen Ferkelkastration noch nicht ausgereift und in der Praxis kaum anwendbar. Zudem kämen auf die Zuchtbetriebe enorme Kosten zu, die sich allenfalls große Betriebe leisten könnten. Kleine und mittlere Betriebe dagegen müssten über kurz oder lang aufgeben, sagt er. Der oberfränkischer Schweinezüchter Gerhard Haag nickt zustimmend. „Wir sind keine Tierquäler“, sagt er aufgebracht in Richtung des Tierschutzbundes. Haag hat in seinem Betrieb 140 Muttersauen und etwa 1400 Ferkel pro Jahr. Die Kosten für einen Tierarzt, der die Kastration mit Betäubung vornehmen müsste, könnte er auf Dauer nicht tragen. Das würden nur ganz große Betriebe mit einem angestellten Tierarzt bewerkstelligen können. Doch wenn die Ferkelproduktion in Deutschland ab 2019 drastisch zurückgehen sollte, würden noch mehr Ferkel importiert, etwa aus Dänemark, den Niederlanden oder Spanien. „Das geht gar nicht. Ob der Tierschutz im Ausland eingehalten wird, wissen wir doch nicht“, schimpft Haag. Und dass Ferkel Hunderte Kilometer durch Europa gekarrt werden sollen, will er nicht akzeptieren. Auch er plädiert deshalb für eine weitere Übergangsfrist von zwei Jahren. In dieser Zeit sollten praktikable und möglichst nebenwirkungsfreie und schmerzarme Methoden der Kastration entwickelt und umgesetzt werden. Bei den bisher möglichen Verfahren gebe es in der Praxis noch zahlreiche Probleme. Etwa bei einem Eingriff unter Vollnarkose oder einer hormonellen Kastration mittels zweifacher Spritzengabe.

Bayern wollte eine Fristverlängerung

Unterdessen wird im Bundesrat um eine Entscheidung gerungen. Schon zuvor hat es hinter den Kulissen viele Gespräche gegeben. Bayern hat einen Vorschlag eingebracht, die Übergangsfrist noch einmal für fünf Jahre zu verlängern. Doch schon vor der Sitzung zeichnet sich ab, dass es für einen solch langen Zeitraum keine Zustimmung geben würde. Kompromissanträge aus Brandenburg sowie Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern sehen ein oder zwei Jahre Übergangsfrist vor. Doch auch diese Vorschläge finden keine Mehrheit. Die Landesregierungen mit grüner Beteiligung lehnen alles ab.

Schweinezüchter Haag wettert draußen: „Bei den Grünen sehe ich Rot.“ Bayerns Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) spricht enttäuscht von einem „Bärendienst für Verbraucher und Tierschutz“.

Sie hofft, wie viele Schweinezüchter, auf die Kastration per örtlicher Betäubung mit einem Lokalanästhetikum, die nach entsprechender Schulung von den Landwirten selbst vorgenommen werden könnte. Die letzte Hoffnung der Schweinezüchter ist nun der Bundestag, der sich des Themas noch einmal annehmen und doch noch eine Fristverlängerung beschließen könnte.

