Coronavirus Österreichs Exit: Richtig oder falsch? Österreich hat beschlossen, schrittweise wieder in die Normalität zurückzukehren. Ist Österreichs Strategie richtig?

Mail an die Redaktion Österreichs Kanzler Sebastian Kurz hat die Exitstrategie am Montag vorgestellt. Foto: HELMUT FOHRINGER / APA / AFP

Regensburg.Als erstes Land preschte Österreich zum Wochenstart voran. Anschließend gaben mit Tschechien und Dänemark weitere Nachbarländer bekannt, dass sie behutsam die strengen Corona-Maßnahmen lockern wollen. Damit wurde eine zentrale Frage neu befeuert, die in der Coronakrise fast alle Menschen derzeit beschäftigt. Wie kann der Ausstieg aussehen? Die Rufe nach einer Lockerung der massiven Beschränkungen im öffentlichen werden auch in Deutschland lauter.

Der Deutsche Ethikrat begrüßte gestern die Debatte. „Es ist zu früh, Öffnungen jetzt vorzunehmen. Aber es ist nie zu früh, über Kriterien für Öffnungen nachzudenken“, sagte der Vorsitzende des beratenden Gremiums, der Theologe Peter Dabrock. „Alles andere wäre ein obrigkeitsstaatliches Denken, das bei uns nicht verfangen sollte und mit dem man das so notwendige Vertrauen der Bevölkerung nicht stärken würde.“

Es stimme auch nicht, dass man den Menschen damit falsche Hoffnungen mache. „Hoffnungsbilder brauchen Menschen genau dann, wenn sie in einer katastrophalen Situation wie der jetzigen sind. Das motiviert zum Durchhalten“, sagte Dabrock. Der Ethikrat warnte, zu häufig werde die Debatte über Öffnungsperspektiven vor allem über den Zeitaspekt geführt. Sachliche und soziale Kriterien würden hintangestellt.

Dabei bestehe die Herausforderung nicht darin, ob Leben oder Wirtschaft primär zu sichern seien. Neben wirtschaftlichen Problemen gebe es schon jetzt Solidaritätskonflikte – auch mit Blick auf die Schutzgüter Gesundheit und Leben. Wichtige Operationen würden verschoben, Therapien unterbrochen. Kranke und Sterbende würden nicht mehr so begleitet, wie es die Menschlichkeit erfordere. Nötige Maßnahmen, um die Zahl schwerer Fälle unterhalb der intensivmedizinischen Kapazitätsgrenzen zu halten, müssten – je länger je mehr – mit den schweren gesellschaftlichen, sozialen und psychischen Folgen des Lockdowns abgeglichen werden.

Schulen in Österreich bis Mai geschlossen

Zum Hintergrund: In Dänemark sollen in einem ersten Schritt Kinderkrippen, Kindergärten sowie die unteren Jahrgangsstufen null bis fünf von Schulen am 15. April wieder geöffnet werden. Das komme Eltern zugute, die im Homeoffice dadurch mehr Ruhe bekämen. In Österreich bleiben hingegen die Schulen bis Mitte Mai zu, dort sollen zuerst Geschäfte wieder öffnen. Bundeskanzler Sebastian Kurz sprach davon, das Leben schrittweise wieder hochfahren. Es brauche dazu aber „Begleitmaßnahmen“ wie die Maskenpflicht in einigen Bereichen.