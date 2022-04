Diplomatie Österreichs Kanzler wird Putin am Montag in Moskau treffen Der österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer wird am Montag mit Russlands Präsident Wladimir Putin in Moskau zusammentreffen. Das bestätigte das Bundeskanzleramt in Wien am Sonntagabend. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung darüber berichtet.

dpa

Mail an die Redaktion Österreichs Kanzler Karl Nehammer hat gerade erst Wolodymyr Selenskyj in Kiew besucht. Nun reist er nach Moskau zu Wladimir Putin. Foto: Evgeniy Maloletka/Evgeniy Maloletka/AP/dpa

