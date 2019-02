Offen für die Nanowelt

Die Gefahr, sich mit einem Krankenhauskeim anzustecken, liegt für einen Menschen in Deutschland im Laufe seines Lebens bei 1:1. Die Gefahr, daran zu sterben, ist – ja nach Studie und Schätzung – auf jeden Fall höher oder gar viermal größer, als im Straßenverkehr tödlich zu verunglücken. Ungefähr 3500 Menschen verlieren dort jedes Jahr ihr Leben. Eher weniger bekannt ist, dass es sich im heimischen Haushalt brandgefährlich lebt. Hier kommen jährlich annähernd 10 000 Menschen zu Tode. Solche Zahlen sind ein guter Grund, unsere Wahrnehmung zu überprüfen und sich auf die entscheidenden Gefahrenquellen zu konzentrieren.

Krankenhauskeime gehören durchaus dazu. Das bedeutet aber nicht, dass man lieber daheim auf wundersame Heilung hofft, anstatt sich in einer Klinik behandeln zu lassen. So würde man ein Risiko gegen ein viel größeres eintauschen.

Die Krankenhäuser können noch besser werden

Die Krankenhäuser können indes noch besser werden. Die Niederlande etwa machen es vor.

An erster Stelle steht weiterhin die Beachtung von Hygienestandards. Dass diese aus unterschiedlichen Gründen – häufig wohl wegen Zeitdrucks – nicht immer eingehalten werden, wird immer wieder beklagt.

Doch auch Technologie kann weiterhelfen. Deshalb ist der Versuch in Regensburg, mit Hilfe von Nanomaterial oder Photodynamischen Beschichtungen den Keimen das Leben auf Oberflächen so schwer wie möglich zu machen, absolut unterstützenswert. Falls sich bewahrheitet, was die Beteiligten davon erwarten, dann kann hier mit geringem personellen und finanziellen Aufwand Leid vermieden und Leben gerettet werden. Geld spart es obendrein – und das fehlt in Gesundheitswesen ja leider chronisch.