Tierischer Behörden-Besuch Ohne Dienstausweis und Termin: Flinker Fuchs flitzt durch Berliner Behörde

Merken

Mail an die Redaktion Ein Fuchs hat es in das Dienstgebäude der Berliner Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales geschafft. Nach Angaben der Behörde ging er über alle Etagen bis ins Dachgeschoss. Der Hausmeisterdienst rief die Polizei, die den Fuchs abholte. Foto: Daniela Sprenger/Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales/dpa

Mitten in einer Senatsbehörde in Berlin-Kreuzberg ist am Mittwoch ein Fuchs gesichtet worden - und quer durch das Gebäude geflitzt.

Das Tier habe am Mittwochmorgen erst vor dem Dienstgebäude der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales in Kreuzberg gesessen, wie ein Sprecher erklärte. Dann habe der Fuchs es über alle Etagen bis ins Dachgeschoss geschafft. Im Treppenhaus sei er aufgehalten und mit viel Zuspruch beruhigt worden. Dann sei er freiwillig in einen Karton eingekehrt.







Das könnte Sie auch interessieren:

-

Der Hausmeisterdienst rief laut der Behörde die Polizei. „Diese kam und nahm den kleinen Kerl mit, damit er tierärztlich untersucht werden kann und die richtige Hilfe bekommt.“ Dass sich in Berlin Füchse tummeln, ist nicht ungewöhnlich - vor kurzem gab es sogar ein Bild eines Exemplars in einem Bus der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG).

Das ist Günther der Jungfuchs.Günther wurde gestern in unserem Dienstgebäude in der Oranienstraße angetroffen. Wie es ihm gelang, ohne Dienstausweis oder Termin bis in den 6. Stock vorzudringen, ist bislang nicht bekannt. pic.twitter.com/Kj5J2KtvPQ — Senatsverwaltung Integration, Arbeit und Soziales (@SenIAS_Berlin) July 13, 2022





Der Fuchs in der Behörde von Senatorin Katja Kipping (Linke) bekam aus einer Laune heraus den Namen „Günther“, hieß es weiter. „Wie es ihm gelang, ohne Dienstausweis oder Termin bis in den 6. Stock vorzudringen, ist bislang nicht bekannt“, schrieb die Verwaltung bei Twitter.