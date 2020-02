CDU-Beben Ostbayern fordern mehr Führungsstärke Kramp-Karrenbauer kündigt ihren Rückzug an, die CDU bebt. Ostbayerns Politiker fürchten um den demokratischen Zusammenhalt.

Jana Wolf

Merken

Mail an die Redaktion Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU), ist schwer angeschlagen. Am Montag kündigte sie an, nicht als Kanzlerkandidatin anzutreten. Foto: Michael Kappeler/dpa

Peter Aumer, CSU, sagt: „Parteivorsitz und Kanzlerkandidatur gehören in eine Hand“. Foto: Tobias Koch

Berlin.Annegret Kramp-Karrenbauer ist schwer angeschlagen und zugleich noch für Überraschungen zu haben. Beides hat ihre Ankündigung am Montagvormittag, nicht für die Kanzlerschaft zu kandidieren, bewiesen. Die CDU-Chefin will sich auch vom Parteivorsitz zurückziehen, sobald ihre Nachfolge geklärt ist. Die CDU befindet sich in einer unruhigen, heiklen Lage – das zeigen auch die Reaktionen ostbayerischer Politiker. Aus Unionskreisen hört man Bedauern über den Rückzug, ebenso wie die Sorge über herbe Verluste für die Christdemokraten. Oppositionspolitiker sind direkt mit scharfen Forderungen zur Stelle.

Mehr Regionales. Mehr Fakten.

Mehr Hintergrund. Mit M-Plus erleben Sie die ganze digitale Vielfalt Ihres Medienhauses Zugriff auf alle Online-Artikel

Bequeme Verlängerung

Monatlich kündbar

ab 1,99 € / Monat Jetzt 30 Tage kostenlos testen Mehr als fair oder Anmelden Nutzername Passwort eingeloggt bleiben Passwort vergessen? Anmelden

########### ### #####-###########, ####### ### ###### ######

##### ####, ###-###################### ### ###### ### ############ ################# ### ########, ###### ########### ### ### ####### ### ###-############. ### #### „##### ### ######### ########, ### ### #### ####### #####“, ###### ####. ## #### ######### ####### ######### ### ### ## #####-############ ############## #######. „### ### ### ######, ### ########## ### ####### ####, #### ##########.“ ######## ### #### ## #### ### ######## ######: „#### #####-########### ### ##### ########## ###### ######################“, #### ####. „### ######### ## ######### ### ### #### ### ########## ########.“

##### ############## ###### ############, ########### ### ##########, ####, ## ### ### „########## ### ##########“ #### ### #####-###########. ######## #### #### ############, ### ############ ################### ###### ####: „######### ### ## ### ######## #######. ##### ### ### ##### ### ###### ### ##### ############### #########.“ ### ##### ##### „##### ## #### #### ##### ### ###### #######“, ####### ##### #######, ### ### ##### #####. ############ #### ### ######### ### „###### #########“.

##### ######### ####### ##### ########## ### ###

###### ### ######-##-#################### ##### #########, ######### ###### ## ######## ##### ### ########### ###### ########, #### #### ### ###### ######. „##### ### ##### ### #### ### ############, ## #### ## ### ########## ####### ############## #######. ### ####### ### ######## #####-########### #### ##### ##### ## ######## ##### ### ############ ######“, #### ######### ### #################. ######## ###### ### ############# ########### ###: ### ### ##### ####### ### ##### ############ ######. „### ### #### ################## #### ######, #### ## #### ##### ########## ### ### #### ### ## ######### ############## ##### ####.“

#### ########## ###### ## ### ############ ######-########### ###### ####### ###, ### ######## ############### ### ### ################ ## ###### #####. „#### #### ## ### ### ##### ### ###### ##########, ### ##### #### #### #### ############## ### ### ### ##########, #### #### ## ##### ######### ### ### ###### #####“, #### #######: „### ### ##### ### ### #### ##### #### ## ##### – ### ### ####### ### ### ### #### #####.“

########: ##### ###### ### #### ####### ### ### #####

### ########### ### ###-############ ## #########, ######## ########, ##### ##. ###### ### ### ##### ######### ##### ### ############ ########### #####. „### ### ### ############ ###########, #### ### ###### ##### ############### ######## ####.“

######## ###### ### ###### ####### ######## #### ### ######### ### ### ## #########, ### ### ### ### ### ###-######### ###### ######### ### ################### ####### #####. „## #### ### ### ##### #### ### #### ##### #########. ### #### #####, ### ######### ###: #### ### ## ##### ####### ###, #### ### ### ### ## #### ##### ###### #####, #### #### ### ## ######## ##### ########### ###.“ ######## ##### #####-############ ####### ### #### ##### ### ######### ########. „## ####### #### #####, #### ## ## ###### ####.“

###### ######, ###-############ ### ### ######### ##########, ############: „####, #### ##### ### ######### ### ### #####.“ ### ### ### #### ## ##### ####### ## #####-########### ### ##### #######, ### #### ##### ### ### ###### #### ##### ######### #### ### #### ##### ### ### #### ### ################## ## ######## #### #######, ##### ######.

## ##### ##### #### ###### ## ###### ################## ######### ###### ######. ### #### #####-########### #### ### ######### ## ######### ##### ######### #########, #### ###### ##### ###### ### ### ###-#### ########. „######### ####### ### ############, #### ###### ####### ######“, #### ### ############ ###-####. „### ######## #### #####, #### ### ####### ################## ###########.“

### ## ## ### ###-###### ########### ######

### #### #### ## ### ### ###### ### ### ######? #####-########### ### ### ##### ########### ######## #######, #### ############# ### ################# ####### ###### ## ##### #### ###### ######. ##### #### ### ###### #### ########## ### ##### ######### ##########, #### ######## ############ ### ######### ###### ####### #######. ###### ###### ########### ### ##### ### #####: „#### ##########, ### ### ## ##### ### ##### ####, ### #### ### ### ###### #####“, ### ####### #########: „######, ### ## ### ########## ###########, #### ## ## ###### ######, ### ### ###### #######.“

### ############ ###-########### ##### ##### ###### ## ############ ###, ##### ## ### ########### ################## ### ### ######### ##########, #### ##### ## ######. „## ####### #### ############## ### #########, ######### ### ########, ### ### ######## ########, ### ################# ####### #### ##########.“ ## ####### ######## #### „#### ##### #####, #### ## ##### #### ############## ### ##### ### ### ######## #######, #### ### ### ######## ###### ##### ####.“

##### ####### #### #### ######## ###### ### ########## #####-############ #########, ###### ############# ### ################# ## #### #### #######. ### ############## ########, ### ### ###### ### ### ############ ## ######, ### ### ###### ##### ######. „#### ############### ### ###### ###### ###### ## ### ######. #### ### ##### ########## ###, ###### ### #### ###### ### ### ### #####.“

### ##### ##### #### #### ### ### ######## ###-######### ##### #### ### ### #######. „### ###### ### ######### #### ### ###### ############## ######### ### ### ### ##########.“ #### ### #########, #### #### ## #### ##### ############ ##### ### ### ####### ### ### ################ ## ######## #### „####### ### ### #####“ ### ## ####### ### ####### #######. „### ### #### ####### ############## ########.“ ### ########, #### ######## #### #### #### #### ##### ### ##### ####### ### ######## ########## ## ###### ####, ##### #### #### „####### #########“.

#### ########### ### ###### ###### ### ####.