Nahost-Konflikt Palästinenser in Israel erschossen In der Küstenstadt Aschkelon ist es bei einer Polizeikontrolle zu einem tödlichen Zwischenfall gekommen.

dpa

Mail an die Redaktion Israelische Sicherheitskräfte an einem Tatort im Zentrum Tel Avivs. Foto: Ilia Yefimovich/dpa

Tel Aviv.Ein Palästinenser hat nach israelischen Angaben bei einer Sicherheitskontrolle in Israel einen Polizisten mit einem Messer angegriffen. Dieser habe ihn daraufhin erschossen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Es habe sich bei dem Angreifer um einen Mann aus der Palästinenserstadt Hebron im Süden des Westjordanlandes gehandelt. Der Polizist sei bei dem Vorfall in der Küstenstadt Aschkelon leicht verletzt worden.

Nach vier Anschlägen in Israel mit 14 Toten hat die israelische Armee ihre Anti-Terror-Aktivitäten im besetzten Westjordanland ausgeweitet. Mehrere Palästinenser wurden bei Militäreinsätzen getötet, aber auch bei ihren eigenen Anschlägen. Israel befürchtet weitere Gewaltakte während des muslimischen Fastenmonats Ramadan, der Anfang des Monats begonnen hat. Erst am Donnerstag hatte ein Palästinenser aus dem Westjordanland in der israelischen Küstenmetropole Tel Aviv drei Menschen erschossen.