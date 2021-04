Aussenansicht Pandemie: Die Angst der Kinder Das Pandemie-Jahr hat Spuren hinterlassen – weltweit. Auch weniger sichtbare, vor allem bei Kindern.

Von Anette Kolkau, Diplom-Pädagogin

Das Pandemie-Jahr hat Spuren hinterlassen – weltweit. Auch weniger sichtbare, vor allem bei Kindern. Niemand von uns in der westlichen Welt hat je so ein Ausnahmejahr wie das letzte erlebt. Da gibt es doch tatsächlich etwas, was wir (noch) nicht richtig beherrschen können, das uns austrickst, überfordert, eine Gefahr darstellt, viel Leid gebracht hat, für das niemand ein Bekämpfungs-Patentrezept in der Schublade hat und das unterschiedlichste Arten des Umgangs damit ans Tageslicht bringt.

Das Virus hat den Glauben an eine irgendwie geartete Unverwundbarkeit in einer technologisierten Welt fundamental erschüttert. Und keiner ist da, der einem sagt, was richtig ist. Das macht Angst. Angst ist zunächst einmal rein biologisch gesehen eine wichtige Begleiterin. Sie macht uns aufmerksam und lässt uns nach Auswegen und Lösungen suchen – wenn sie ein bestimmtes Maß nicht übersteigt. Und wenn sie nicht permanent geschürt wird. Das Unbegreifliche an der Gefährdung durch Corona, das dauernde auch selbst gewählte Informationsbombardement führt viele von uns in ein Hamsterrad der Ängste. Verständlich, denn viele Menschen fürchten um ihre Gesundheit, um ihre Existenz und das Wohl der Familie. An unseren Kindern geht diese Angst nicht spurlos vorbei. Sie wird vorgelebt, schwingt mit, belastet. Forscher warnen vor dauerhaften Einträgen des Angsterlebens in die neuronalen Netze dieser Kinder.

Oder vor dem Verlust natürlicher kindlicher Vertrauensressourcen in sich selbst oder in die Kraft der Gemeinschaft oder in irgendeine übergeordnete Instanz. Was passiert mit diesen jungen Menschen? Verlieren sie ihr Urvertrauen, ihre natürlichen Impulse, sich mit der Welt freudvoll auseinanderzusetzen? Unsere Aufgabe ist es, ihnen zu helfen, Ängste zu überwinden und sie mitzunehmen in stabile Gefühlswelten. Übrigens: Kinder sind jenseits unserer westlichen Welt permanent Bedrohungen und Ängsten ausgesetzt. Bedrohungen, die von Menschen selbstgemacht sind. Wie wird der kleine Junge in Kabul den Terroranschlag neben seinem Haus verkraften? Welche Ängste haben Kinder in Krisengebieten? Diesen Kindern können die Ängste nicht nehmen, aber wir können mit Bildung und Gesundheitsversorgung wenigstens einen Trittstein in eine andere Welt legen.

Die Autorin (Foto: Claudia Dreysse) ist Journalistin aus Essen. Unter anderem ist sie für den Verein Afghanische Kinderhilfe Deutschland tätig. Die Außenansicht gibt die subjektive Meinung der Autorin wieder und nicht unbedingt die der Redaktion.