Der Umgang mit den Missbrauchsskandalen wird zur Nagelprobe für den Argentinier. Es herrscht Alarmstimmung in Rom.

Von Julius Müller-Meiningen

Papst Franziskus steht unter Druck. Bei der Aufarbeitung des Missbrauchsskandals macht er keine gute Figur.

Rom.Es soll ein Befreiungsschlag sein: Papst Franziskus hat die Vorsitzenden aller Bischofskonferenzen weltweit zu einem Treffen in den Vatikan eingeladen, um über Missbrauchsprävention zu beraten. Vom 21. bis 24. Februar 2019 werden sich die 113 Vorsitzenden mit dem Papst im Apostolischen Palast versammeln. Fünf Monate sind es noch bis dahin und niemand weiß, wie viele neue Skandale die katholische Kirche dann noch erschüttert haben werden. Dieser Tage herrscht Alarmstimmung in Rom.

Vergangenes Jahr machte die Aufarbeitung des Missbrauchsskandals in Australien Schlagzeilen. Anfang des Jahres brachte sich Franziskus selbst in Bedrängnis, weil er Opfer von sexuellem Missbrauch durch Kleriker in Chile der Verleumdung bezichtigte und offenbar den falschen Prälaten Glauben schenkte. Im Juli wurden erneut unhaltbare Zustände in US-Diözesen bekannt. Eine Grandjury im US-Bundesstaat Pennsylvania berichtete von mehr als tausend Kindern und Jugendlichen, die über einen Zeitraum von 70 Jahren von mehr als 300 katholischen Priestern missbraucht wurden. Gestern empfing Franziskus die Spitzen der US-Bischofskonferenz deshalb in einer Audienz.

Widersprüche aus Deutschland



Am Mittwoch wurde eine von der Deutschen Bischofskonferenz in Auftrag gegebene Studie vorab bekannt, die ebenfalls tief blicken lässt. Danach sollen in 27 Diözesen zwischen 1946 und 2014 3677 Kinder und Jugendliche von 1670 Klerikern missbraucht worden sein. Von Mindestzahlen sei hier die Rede, schreiben die Verfasser. Die Studie lässt die Dimension von sexuellem Missbrauch durch den katholischen Klerus in Deutschland ahnen, fördert aber auch Widersprüche zutage: Die Institution, die eigentlich kontrolliert werden soll, beauftragt, finanziert und kontrolliert eine Studie über sich selbst. Muss die katholische Kirche von außen geläutert werden, oder schafft sie das aus eigener Kraft? So lautet die Frage, deren Beantwortung auch von ihrem Oberhaupt abhängt.

Verbündete brechen ihm weg



Franziskus aber ist selbst in der Defensive. Auf dem Rückweg vom Weltfamilientag in Irland Ende August wurde der Papst mit einem Dossier konfrontiert, das der ehemalige vatikanische Nuntius in den USA, Carlo Maria Viganò, veröffentlicht hatte und darin den Rücktritt des Papstes fordert. Nicht nur der halbe Vatikan, auch Papst Franziskus soll seit Jahren von den Taten des ehemaligen Erzbischofs von Washington, Theodore McCarrick, gewusst haben, der offenbar mehrere Jugendliche und Seminaristen sexuell missbrauchte. Franziskus entzog McCarrick im Juli die Kardinalswürde, aber vielleicht war das zu spät.

Im Zuge der Missbrauchsskandale brechen dem Papst immer mehr Verbündete weg. Wegen des Pennsylvania-Berichts, aber auch wegen der Causa McCarrick steht der Rücktritt des aktuellen Washingtoner Erzbischofs, Donald Wuerl, offenbar kurz bevor. Er ist einer der engsten Vertrauten des Papstes in den USA.

Franziskus predigt immer wieder „null Toleranz“, trifft Opfer und macht Ankündigungen. Sollten Viganòs Vorwürfe zutreffen, wäre er unglaubwürdig. Bislang sagte der Papst nur, das Dossier des Ex-Nuntius, „spreche für sich selbst“. Inzwischen ist klar, dass die Linie des Schweigens und Um-Vergebung-Bittens nicht mehr haltbar ist. Wie es heißt, wird im Vatikan ein Gegen-Dossier gegen die detaillierten, aber auch von sichtbarer politischer Abneigung gegen den Papst genährten Vorwürfe Viganòs vorbereitet. Im Februar beraten die Chefs der Bischofskonferenzen zum Thema Missbrauch. Von einer „Mini-Synode“ schreibt die italienische Presse.

Der Vatikan steckt in einem Dilemma. Für Oktober ist seit langem eine ordentliche Synode, also ein großes Bischofstreffen zum Thema „Jugend, Glaube und Berufung“ angesetzt. Angesichts des Missbrauchsskandals wirkt das Treffen schon jetzt wie eine Themaverfehlung. Wie kann sich die katholische Kirche glaubhaft mit ihrer Zukunft beschäftigen, wo sie gerade von ihrer Vergangenheit überrollt wird?

