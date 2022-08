Vatikan Papst Franziskus ernennt neue Kardinäle Insgesamt 20 neue Kardinäle hat das Oberhaupt der katholischen Kirche während einer Zeremonie im Petersdom ernannt - dieses Mal wurde keine Bischöfe aus Deutschland berücksichtigt.

dpa

Mail an die Redaktion Mit den Ernennungen kann er auch Einfluss auf die Wahl seines Nachfolgers nehmen: Papst Franziskus. Foto: Andrew Medichini/Andrew Medichini/AP/dpa

Rom.Papst Franziskus hat im Vatikan 20 neue Kardinäle ernannt. Das Oberhaupt der katholischen Kirche setzte fast allen neuen Kardinälen bei der Zeremonie im Petersdom persönlich die purpurrote Kappe auf.

Ein Kardinal liebe die Kirche - egal, ob er sich mit großen oder kleinen Fragen befasse, sagte Franziskus. Einer der neuen Kardinäle, Bischof Richard Kuuia Baawobr aus Ghana, fehlte wegen gesundheitlicher Probleme. Bei den Ernennungen wurden dieses Mal keine Bischöfe aus Deutschland berücksichtigt.

Mit den Ernennungen kann der 85 Jahre alte Pontifex auch Einfluss auf die Wahl seines Nachfolgers nehmen: Bis zum Alter von 80 Jahren haben Kardinäle in einem Konklave das Stimmrecht. Derzeit träfe das auf 16 der 20 neuen Würdenträger zu. Der Termin für die Ernennung im Sommermonat August ist ungewöhnlich. An diesem Montag beginnt zudem eine zweitägige Kardinalsversammlung. Dabei will der Papst über die neue Verfassung des Vatikans - „Praedicate Evangelium“ (Verkündet das Evangelium) - sprechen.