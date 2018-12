Kirche Papst spricht Segen „Urbi et Orbi“ Bei der Mette hatte Franziskus Gier angeprangert. Heute verkündet er vor Millionen TV-Zuschauern die Weihnachtsbotschaft.

Im vergangenen Jahr hatte der Pontifex unter anderem „Kriegsstürme" beklagt.

Rom.Franziskus verkündet am ersten Weihnachtsfeiertag seine Weihnachtsbotschaft und spricht den päpstlichen Segen „Urbi et Orbi“. Nach der Christmette an Heiligabend gilt dies als Höhepunkt der Weihnachtsfeierlichkeiten im Vatikan zur Geburt des Religionsstifters Jesus. Die traditionelle Ansprache des Katholikenoberhauptes vor Zehntausenden Gläubigen auf dem Petersplatz wird alljährlich auch von Millionen Menschen auf der ganzen Welt im Radio, Fernsehen und Internet verfolgt.

Im vergangenen Jahr hatte der Argentinier in seiner Ansprache „Kriegsstürme“ beklagt und die Menschen zu mehr Mitgefühl aufgerufen. Seine Christmette 2018 nutzte der Papst für einen Appell. Franziskus kritisierte an Heiligabend Maßlosigkeit und rief zu Nächstenliebe auf. „Wenn wir auf die Krippe schauen, verstehen wir, dass das, was das Leben nährt, nicht der Besitz, sondern die Liebe ist; nicht Gier, sondern Nächstenliebe; nicht der Überfluss, den man zur Schau stellt, sondern die Einfachheit, die man bewahrt“, sagte das Katholikenoberhaupt am Montagabend bei der Christmette vor Tausenden Gläubigen im Petersdom in Rom.

„Der Mensch ist gierig und unersättlich geworden. Das Haben, das Anhäufen von Dingen, scheint für viele der Sinn des Lebens zu sein.“ Papst Franziskus



„Der Mensch ist gierig und unersättlich geworden“, sagte der Papst. „Das Haben, das Anhäufen von Dingen scheint für viele der Sinn des Lebens zu sein.“ Der Pontifex beklagte die daraus entstehenden Ungleichheiten zwischen den Menschen. „Eine unersättliche Gier durchzieht die Menschheitsgeschichte, bis hin zu den Paradoxien von heute, dass einige wenige üppig schlemmen und so viele kein Brot zum Leben haben.“ Er appellierte an die Gläubigen, sich zu fragen: „Schaffe ich es, auf viele überflüssige Nebensächlichkeiten zu verzichten, um ein einfacheres Leben zu wählen?“

