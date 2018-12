Kirche Papst: „Verschiedenheit macht uns reich“ Franziskus spendet den Segen „Urbi et Orbi“, appelliert zu Toleranz und äußert Hoffnung auf Ferieden in Syrien und im Jeman.

Merken

Mail an die Redaktion Papst Franziskus (Mitte), flankiert vom Zeremonienmeister Bischof Guido Marini (rechts), winkt nach dem Segen „Urbi et Orbi“ (lateinisch für „Der Stadt und dem Erdkreis“) vom Hauptbalkon der Peterskirche im Vatikan. Foto: Alessandra Tarantino/AP/dpa

Rom.Papst Franziskus hat in seiner Weihnachtsbotschaft die Bedeutung des Zusammenlebens zwischen Menschen verschiedener Nationen, Kulturen und Religionen betont. „Unsere Verschiedenheit schadet uns (...) nicht, sie bedeutet keine Gefahr; sie ist vielmehr ein Reichtum“, sagte der Pontifex am Dienstag von der Loggia des Petersdoms vor Tausenden Gläubigen auf dem Petersplatz.

Die universale Botschaft von Weihnachten sei, dass „wir alle Geschwister sind“. „Ohne die Geschwisterlichkeit, die Jesus uns geschenkt hat, behalten all unsere Bemühungen um eine gerechtere Welt einen kurzen Atem, und selbst die besten Vorhaben drohen seelenlose Strukturen zu werden.“

Millionen Zuschauer am TV, im Radio und im Internet

In seiner Weihnachtsbotschaft äußerte das Katholikenoberhaupt die Hoffnung auf Dialog und Frieden zwischen Israelis und Palästinensern, auf eine politische Lösung in Syrien und auf Waffenruhe im Jemen. Franziskus sprach auch die Konflikte zwischen Nord- und Südkorea, Venezuela, Nicaragua und in der Ukraine an. Anschließend spendete der Papst den traditionellen „Urbi et Orbi“-Segen.

Nach der Christmette an Heiligabend gilt der Segen auf dem Petersplatz als Höhepunkt der Weihnachtsfeierlichkeiten im Vatikan. Die traditionelle Ansprache des Katholikenoberhauptes vor Zehntausenden Gläubigen auf dem Petersplatz verfolgten Millionen Menschen auf der ganzen Welt im Radio, Fernsehen und Internet.

Seine Christmette 2018 nutzte der Papst für einen Appell. Franziskus kritisierte an Heiligabend Maßlosigkeit und rief zu Nächstenliebe auf. „Wenn wir auf die Krippe schauen, verstehen wir, dass das, was das Leben nährt, nicht der Besitz, sondern die Liebe ist; nicht Gier, sondern Nächstenliebe; nicht der Überfluss, den man zur Schau stellt, sondern die Einfachheit, die man bewahrt“, sagte das Katholikenoberhaupt am Montagabend bei der Christmette vor Tausenden Gläubigen im Petersdom in Rom.

„Der Mensch ist gierig und unersättlich geworden. Das Haben, das Anhäufen von Dingen, scheint für viele der Sinn des Lebens zu sein.“ Papst Franziskus



„Der Mensch ist gierig und unersättlich geworden“, sagte der Papst. „Das Haben, das Anhäufen von Dingen scheint für viele der Sinn des Lebens zu sein.“ Der Pontifex beklagte die daraus entstehenden Ungleichheiten zwischen den Menschen. „Eine unersättliche Gier durchzieht die Menschheitsgeschichte, bis hin zu den Paradoxien von heute, dass einige wenige üppig schlemmen und so viele kein Brot zum Leben haben.“ Er appellierte an die Gläubigen, sich zu fragen: „Schaffe ich es, auf viele überflüssige Nebensächlichkeiten zu verzichten, um ein einfacheres Leben zu wählen?“

Hier geht es zur Politik.