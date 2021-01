Gesundheit Parkinson: Behandlung in sicherem Umfeld Die Sorge, vor einer Corona-Infektion ist bei vielen Patienten präsent. Eine Therapie muss in einem sicheren Umfeld erfolgen.

Von Tobias Wächter, Arzt

Berlin.Parkinson ist eine der häufigsten Erkrankungen des zentralen Nervensystems. Regelmäßige ärztliche Kontrollen, Bewegungs- und Sprachtraining, gewohnte Tagesabläufe und soziale Kontakte sind für Erkrankte wichtige Bestandteile des Alltags. Die Sorge, sich bei diesen Kontakten mit Covid-19 zu infizieren, ist bei vielen Parkinson-Patienten präsent. Eine Unterbrechung der Therapie kann den Verlauf der Erkrankung negativ beeinflussen.

Im neurologischen Zentrum für Bewegungsstörungen in der Passauer Wolf Fachklinik Bad Gögging sehen wir es deshalb als unseren Auftrag, Betroffenen auch zu Pandemie-Zeiten eine Behandlung in einem sicheren Umfeld anzubieten. In unserer Fachklinik, die 2019 eröffnet wurde, sind wir auf die akutstationäre und rehabilitative Behandlung von Morbus Parkinson spezialisiert. Wichtig war uns beim Bau der Fachklinik, ein offenes und kommunikatives Umfeld für unsere Gäste zu schaffen – auch Orte der Begegnung, wie unser Atrium. Die Corona-Pandemie machte es erforderlich, unsere Infrastruktur anzupassen. Denn Menschen mit Parkinson gehören häufig zur vulnerablen Risikogruppe.

Umfeld mit maximaler Sicherheit

Eine effektive Therapie muss in einem Umfeld mit maximaler Sicherheit erfolgen. Beim Passauer Wolf wurde ein Hygiene- und Schutzkonzept etabliert, das in allen Klinikbereichen dynamisch an die Infektionslage adaptiert werden kann. Beispielsweise führen wir als eine von wenigen Kliniken zusätzlich zum klinischen Screening und einem Covid-Test bei Aufnahme bei allen Patienten nach ca. 5 Tagen einen Kontrolltest durch. Je nach Pandemielage und -risiko, werden die Patientenzimmer als Einzelzimmer belegt und, wenn indiziert, Therapien bis zur zweiten negativen Testung als Einzeltherapien im Zimmer durchgeführt.

Eine offene Kommunikation ist ein weiterer Bestandteil unserer Strategie. So können sich Patienten und Angehörige jederzeit unter www.passauerwolf.de/corona zu aktuellen Regelungen informieren. Unser umfassendes Schutzkonzept ermöglicht es uns, Parkinson-Patienten auch während der Pandemie sowohl in der Akutphase als auch in der Rehabilitation effektiv zu behandeln. Und natürlich hoffen wir, dass wir nach der Pandemie die Möglichkeiten unserer Fachklinik für eine Behandlung in einem offeneren Umfeld wieder vollumfänglich nutzen können.