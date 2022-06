Sechs Wochen nach Landtagswahl Parteitage billigen schwarz-grünen Koalitionsvertrag für NRW

Delegierte stimmen auf dem Parteitag der nordrhein-westfälischen CDU für den Koalitionsvertrag mit den Grünen. Foto: Marius Becker/dpa

Sechs Wochen nach der Landtagswahl haben CDU und Grüne den Weg frei gemacht für die erste schwarz-grüne Landesregierung Nordrhein-Westfalens.

Nach dem Parteitag der CDU in Bonn stimmten am Samstag auch die Delegierten der Grünen in Bielefeld mit großer Mehrheit für die Annahme des ausgehandelten Koalitionsvertrags.







− dpa